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Mystery Bar (18+)

Mystery Bar (18+) 0.1

От наследства к ночной империи: выбери власть или свободу в баре соблазна
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
241
Скриншоты
Описание

Mystery Bar открывает двери в полуночный лабиринт, где запах пряного рома смешивается с ветром перемен. Получив заведение от таинственного дяди, ты сразу понимаешь: это не просто бизнес-уголок, а узел влияния на городские элиты и подполья. Каждое решение — какого бармена нанять, какой коктейль запустить, кого впустить в VIP-зал — раскручивает цепь событий, где комплимент может стоить дружбы, а слово — жизни. Под неоновым светом тиражируются слухи, и даже смена обивки дивана способна изменить расстановку сил за кулисами.


Но главное начинается, когда в подсобке открывается забытый сейф и перед тобой всплывают скрытые сделки покойного хозяина. Отныне прибыли, репутация и безопасность гостей зависят от твоего умения балансировать между жадностью картелей и благосклонностью мэра. Улучшаешь зал — получаешь выгоду, но растёт интерес мафии; приглашаешь музыкантов-маргиналов — поднимаешь рейтинги в соцсетях, но рискуешь рейдом полиции. Динамическая репутация ведёт к множеству концовок: станешь ли королём ночи, продашь душу за проценты или закрышь двери, сохранив честь? В этом баре вкус победы всегда со ­вкусом риска.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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