Mystery Bar (18+) 0.1
От наследства к ночной империи: выбери власть или свободу в баре соблазна
Mystery Bar открывает двери в полуночный лабиринт, где запах пряного рома смешивается с ветром перемен. Получив заведение от таинственного дяди, ты сразу понимаешь: это не просто бизнес-уголок, а узел влияния на городские элиты и подполья. Каждое решение — какого бармена нанять, какой коктейль запустить, кого впустить в VIP-зал — раскручивает цепь событий, где комплимент может стоить дружбы, а слово — жизни. Под неоновым светом тиражируются слухи, и даже смена обивки дивана способна изменить расстановку сил за кулисами.
Но главное начинается, когда в подсобке открывается забытый сейф и перед тобой всплывают скрытые сделки покойного хозяина. Отныне прибыли, репутация и безопасность гостей зависят от твоего умения балансировать между жадностью картелей и благосклонностью мэра. Улучшаешь зал — получаешь выгоду, но растёт интерес мафии; приглашаешь музыкантов-маргиналов — поднимаешь рейтинги в соцсетях, но рискуешь рейдом полиции. Динамическая репутация ведёт к множеству концовок: станешь ли королём ночи, продашь душу за проценты или закрышь двери, сохранив честь? В этом баре вкус победы всегда со вкусом риска.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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