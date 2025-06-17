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Nayas Adventures (18+)

Nayas Adventures (18+) 0.04

Найди пропавшего возлюбленного и раскрой тайны запретных желаний города
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Версия:
0.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:58
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 273 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Naya’s Adventures бросает тебя в туманный приморский городок, где люди шепчутся о проклятии. Ты читаешь реплики, выбираешь ответ и каждые три–пять минут заносишь в блокнот новую улику — фотографию, заклинание, странный ключ. Шкала рассудка Наи мгновенно реагирует на выбор: рисковый ход оборачивается пикантной сценой, осторожный — длинным допросом. Чем глубже следствие, тем оживлённее комнаты мотеля и громче шорохи невидимых существ за тонкой стеной.


Дальше открываются визуальная новелла с шестью концовками, расследование с головоломками и двадцатью колоритными персонажами, включая демонов из параллельных миров. Собирай очки логики, обменивай их на подсказки, открывай галерею из 100 + CG-кадров и наблюдай, как выборы меняют ветви сюжета. Прогресс хранится офлайн, донат затрагивает лишь костюмы, а кроссплей переносит сейвы между Android и ПК. Раз в неделю выходит новый эпизод с дополнительной уликой — вернись, чтобы довести дело до финала и решить, кому исполнить самые тайные желания.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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