Описание

Naya’s Adventures бросает тебя в туманный приморский городок, где люди шепчутся о проклятии. Ты читаешь реплики, выбираешь ответ и каждые три–пять минут заносишь в блокнот новую улику — фотографию, заклинание, странный ключ. Шкала рассудка Наи мгновенно реагирует на выбор: рисковый ход оборачивается пикантной сценой, осторожный — длинным допросом. Чем глубже следствие, тем оживлённее комнаты мотеля и громче шорохи невидимых существ за тонкой стеной.





Дальше открываются визуальная новелла с шестью концовками, расследование с головоломками и двадцатью колоритными персонажами, включая демонов из параллельных миров. Собирай очки логики, обменивай их на подсказки, открывай галерею из 100 + CG-кадров и наблюдай, как выборы меняют ветви сюжета. Прогресс хранится офлайн, донат затрагивает лишь костюмы, а кроссплей переносит сейвы между Android и ПК. Раз в неделю выходит новый эпизод с дополнительной уликой — вернись, чтобы довести дело до финала и решить, кому исполнить самые тайные желания.