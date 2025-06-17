Nayas Adventures (18+) 0.04
Найди пропавшего возлюбленного и раскрой тайны запретных желаний города
Naya’s Adventures бросает тебя в туманный приморский городок, где люди шепчутся о проклятии. Ты читаешь реплики, выбираешь ответ и каждые три–пять минут заносишь в блокнот новую улику — фотографию, заклинание, странный ключ. Шкала рассудка Наи мгновенно реагирует на выбор: рисковый ход оборачивается пикантной сценой, осторожный — длинным допросом. Чем глубже следствие, тем оживлённее комнаты мотеля и громче шорохи невидимых существ за тонкой стеной.
Дальше открываются визуальная новелла с шестью концовками, расследование с головоломками и двадцатью колоритными персонажами, включая демонов из параллельных миров. Собирай очки логики, обменивай их на подсказки, открывай галерею из 100 + CG-кадров и наблюдай, как выборы меняют ветви сюжета. Прогресс хранится офлайн, донат затрагивает лишь костюмы, а кроссплей переносит сейвы между Android и ПК. Раз в неделю выходит новый эпизод с дополнительной уликой — вернись, чтобы довести дело до финала и решить, кому исполнить самые тайные желания.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.