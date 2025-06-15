Описание

The Simporn — откровенная визуальная новелла-симулятор, в которой ты управляешь жизнью студента-сироты, поселившегося в особняке с шестью загадочными соседками-актрисами. Каждые пять минут ты выбираешь реплику, тратишь энергию на подработку бариста или качаешь харизму, чтобы пригласить героиню на свидание и открыть пикантную CG-сцену. К концу дня экран подводит баланс денег и влечения, а в снах возникает фигура, намекающая на семейную тайну — рискнёшь разобраться?





Внутри тебя ждут нелинейные сцены с более чем 50 анимированными иллюстрациями, рост трёх навыков — уверенности, интеллекта и выносливости — и семь концовок, зависящих от того, кого ты обнимешь, а кого отвергнешь. Каждое решение меняет две шкалы: Желание и Сочувствие; максимум первой открывает фетиш-эпизоды, максимум второй — романтику. Галерея пополняется трофеями, а еженедельные обновления добавляют главы без доната. Вступай, пиши сценарий и реши, кем станешь в Лабиринте желаний!