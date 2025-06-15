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The Simporn (18+)

The Simporn (18+) 1.1

Взрослая новелла, где каждое решение ведёт к греху или спасению души героя
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 340 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

The Simporn — откровенная визуальная новелла-симулятор, в которой ты управляешь жизнью студента-сироты, поселившегося в особняке с шестью загадочными соседками-актрисами. Каждые пять минут ты выбираешь реплику, тратишь энергию на подработку бариста или качаешь харизму, чтобы пригласить героиню на свидание и открыть пикантную CG-сцену. К концу дня экран подводит баланс денег и влечения, а в снах возникает фигура, намекающая на семейную тайну — рискнёшь разобраться?


Внутри тебя ждут нелинейные сцены с более чем 50 анимированными иллюстрациями, рост трёх навыков — уверенности, интеллекта и выносливости — и семь концовок, зависящих от того, кого ты обнимешь, а кого отвергнешь. Каждое решение меняет две шкалы: Желание и Сочувствие; максимум первой открывает фетиш-эпизоды, максимум второй — романтику. Галерея пополняется трофеями, а еженедельные обновления добавляют главы без доната. Вступай, пиши сценарий и реши, кем станешь в Лабиринте желаний!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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