The Simporn (18+) 1.1
Взрослая новелла, где каждое решение ведёт к греху или спасению души героя
The Simporn — откровенная визуальная новелла-симулятор, в которой ты управляешь жизнью студента-сироты, поселившегося в особняке с шестью загадочными соседками-актрисами. Каждые пять минут ты выбираешь реплику, тратишь энергию на подработку бариста или качаешь харизму, чтобы пригласить героиню на свидание и открыть пикантную CG-сцену. К концу дня экран подводит баланс денег и влечения, а в снах возникает фигура, намекающая на семейную тайну — рискнёшь разобраться?
Внутри тебя ждут нелинейные сцены с более чем 50 анимированными иллюстрациями, рост трёх навыков — уверенности, интеллекта и выносливости — и семь концовок, зависящих от того, кого ты обнимешь, а кого отвергнешь. Каждое решение меняет две шкалы: Желание и Сочувствие; максимум первой открывает фетиш-эпизоды, максимум второй — романтику. Галерея пополняется трофеями, а еженедельные обновления добавляют главы без доната. Вступай, пиши сценарий и реши, кем станешь в Лабиринте желаний!
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Установка
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.