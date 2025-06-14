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Massage my Ex-Bully (18+)

Massage my Ex-Bully (18+) 1.1.8

От выжившего к властелину: доверь мускулы и сломай её гордость навсегда
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Версия:
1.1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Massage my Ex-Bully — эротический симулятор-массаж с элементами ритма, где ты, когда-то запуганный школьник, берёшь реванш, держа бывшую мучительницу буквально на кончиках пальцев. Каждые пять минут ты открываешь её карточку, выбираешь зоны массажа, синхронизируешь движения мыши с таймером и следишь, чтобы не вспыхнула шкала гнева. Успешные поглаживания растят показатель доминирования, раскрывают новые участки тела и удлиняют сеанс; промах — и героиня отталкивает тебя, требуя начать заново.


Три уровня сложности (Нормальный, Сложный, Супер-сложный) добавляют больше чувствительных точек и ускоряют таймер. Каждая зона рассчитана на 15-минутный лимит, время сокращается с каждым касанием, а разные техники меняют её эмоциональную шкалу от сопротивления до полного подчинения, открывая новые костюмы и развивающие отношения сцены. Финал зависит от доминирования: от робкого перемирия до абсолютной власти. Осмелишься ли ты обуздать желание и открыть все концовки?


Информация о модах

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Скачать Massage my Ex-Bully (18+) 216 Мб Ссылка 2 216 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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