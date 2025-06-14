Описание

Massage my Ex-Bully — эротический симулятор-массаж с элементами ритма, где ты, когда-то запуганный школьник, берёшь реванш, держа бывшую мучительницу буквально на кончиках пальцев. Каждые пять минут ты открываешь её карточку, выбираешь зоны массажа, синхронизируешь движения мыши с таймером и следишь, чтобы не вспыхнула шкала гнева. Успешные поглаживания растят показатель доминирования, раскрывают новые участки тела и удлиняют сеанс; промах — и героиня отталкивает тебя, требуя начать заново.





Три уровня сложности (Нормальный, Сложный, Супер-сложный) добавляют больше чувствительных точек и ускоряют таймер. Каждая зона рассчитана на 15-минутный лимит, время сокращается с каждым касанием, а разные техники меняют её эмоциональную шкалу от сопротивления до полного подчинения, открывая новые костюмы и развивающие отношения сцены. Финал зависит от доминирования: от робкого перемирия до абсолютной власти. Осмелишься ли ты обуздать желание и открыть все концовки?