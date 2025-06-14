Massage my Ex-Bully (18+) 1.1.8
От выжившего к властелину: доверь мускулы и сломай её гордость навсегда
Massage my Ex-Bully — эротический симулятор-массаж с элементами ритма, где ты, когда-то запуганный школьник, берёшь реванш, держа бывшую мучительницу буквально на кончиках пальцев. Каждые пять минут ты открываешь её карточку, выбираешь зоны массажа, синхронизируешь движения мыши с таймером и следишь, чтобы не вспыхнула шкала гнева. Успешные поглаживания растят показатель доминирования, раскрывают новые участки тела и удлиняют сеанс; промах — и героиня отталкивает тебя, требуя начать заново.
Три уровня сложности (Нормальный, Сложный, Супер-сложный) добавляют больше чувствительных точек и ускоряют таймер. Каждая зона рассчитана на 15-минутный лимит, время сокращается с каждым касанием, а разные техники меняют её эмоциональную шкалу от сопротивления до полного подчинения, открывая новые костюмы и развивающие отношения сцены. Финал зависит от доминирования: от робкого перемирия до абсолютной власти. Осмелишься ли ты обуздать желание и открыть все концовки?
Полная версия
Скачать Massage my Ex-Bully (18+) v1.1.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.