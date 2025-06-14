android-1.ru / Игры / Эротические игры / Package Perfect (18+)
Package Perfect (18+)

Package Perfect (18+) 0.6

От рамок к свободе: открытия, риск и любовь на пути к себе и рост души
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:00
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Package Perfect — интерактивная визуальная новелла о 21-летней транс-девушке, выросшей в строгой провинции. Первые минуты ты прибываешь слугой в элитный особняк и мгновенно погружаешься в сеть взглядов, слухов и тонких намёков: с кем поговорить за ужином, кому помочь выбрать платье, какой секрет поискать в библиотеке. Каждые пять минут ты принимаешь решение, и дневник фиксирует отклонение судьбы — новые диалоги, свежие сцены, скрытая память о собственных корнях.


Дальше раскрывается дом: семь глав, 30 вариантов концовок и нелинейный сюжет, реагирующий на самые мелкие жесты. Ты прокачиваешь отношения в шкале доверия, открываешь секретные воспоминания, коллекционируешь сувениры в галерее и ведёшь до трёх параллельных романов одновременно. Без доната и IAP; каждые две недели выходят бесплатные DLC-эпизоды. Играй офлайн или делись сохранением между Android, iOS и ПК — выясни, что прячет твоё прошлое и как далеко ты готов(a) зайти ради любви.


Информация о модах

v0.6

Контент:
– 285 новых рендеров
– 9 новых анимаций
– Более 700 строк диалога
– 5 новых музыкальных композиций
– Новый персонаж: Кйелю

Интерфейс:
– Полностью переработанный UI
– Обновлённые шрифты
– Поддержка локализации на 8 языков (AI-перевод)
– Новый раздел «Стилизация» с возможностями кастомизации
– Настраиваемые цвета имён персонажей (Настройки > Стилизация)
– Новый раздел «Поддержка и Благодарности» в меню «Дополнительно»
– Встроенный музыкальный плеер в главном меню
– Новые звуковые эффекты интерфейса с регулируемой громкостью
– Добавлены языки: испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, турецкий, русский, японский

Функции:
– Функция авто-синхронизации

Прочее:
– Улучшены текстуры и морфы персонажей

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Игры 18+
Игры 18+

Скачать Package Perfect (18+) v0.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Package Perfect (18+) 234 Мб Ссылка 2 234 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Unknown Affection (18+)
Unknown Affection (18+)
Version: 0.1.2
Cosmic Lust (18+)
Cosmic Lust (18+)
Version: 0.01
In the Sound of Silence (18+)
In the Sound of Silence (18+)
Version: 0.1
Cocklemouth Village (18+)
Cocklemouth Village (18+)
Version: 0.2
Ero Dorado (18+)
Ero Dorado (18+)
Version: 1.0.1
Inkling Heroes vs Tentacle (18+)
Inkling Heroes vs Tentacle (18+)
Version: 1.55
Hokage's Life (18+)
Hokage's Life (18+)
Version: 0.11
Sexual Harassment Highschool (18+)
Sexual Harassment Highschool (18+)
Version: 1.0.0

Отзывы о Package Perfect (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив