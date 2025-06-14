Описание

Package Perfect — интерактивная визуальная новелла о 21-летней транс-девушке, выросшей в строгой провинции. Первые минуты ты прибываешь слугой в элитный особняк и мгновенно погружаешься в сеть взглядов, слухов и тонких намёков: с кем поговорить за ужином, кому помочь выбрать платье, какой секрет поискать в библиотеке. Каждые пять минут ты принимаешь решение, и дневник фиксирует отклонение судьбы — новые диалоги, свежие сцены, скрытая память о собственных корнях.





Дальше раскрывается дом: семь глав, 30 вариантов концовок и нелинейный сюжет, реагирующий на самые мелкие жесты. Ты прокачиваешь отношения в шкале доверия, открываешь секретные воспоминания, коллекционируешь сувениры в галерее и ведёшь до трёх параллельных романов одновременно. Без доната и IAP; каждые две недели выходят бесплатные DLC-эпизоды. Играй офлайн или делись сохранением между Android, iOS и ПК — выясни, что прячет твоё прошлое и как далеко ты готов(a) зайти ради любви.