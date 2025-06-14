Package Perfect (18+) 0.6
От рамок к свободе: открытия, риск и любовь на пути к себе и рост души
Package Perfect — интерактивная визуальная новелла о 21-летней транс-девушке, выросшей в строгой провинции. Первые минуты ты прибываешь слугой в элитный особняк и мгновенно погружаешься в сеть взглядов, слухов и тонких намёков: с кем поговорить за ужином, кому помочь выбрать платье, какой секрет поискать в библиотеке. Каждые пять минут ты принимаешь решение, и дневник фиксирует отклонение судьбы — новые диалоги, свежие сцены, скрытая память о собственных корнях.
Дальше раскрывается дом: семь глав, 30 вариантов концовок и нелинейный сюжет, реагирующий на самые мелкие жесты. Ты прокачиваешь отношения в шкале доверия, открываешь секретные воспоминания, коллекционируешь сувениры в галерее и ведёшь до трёх параллельных романов одновременно. Без доната и IAP; каждые две недели выходят бесплатные DLC-эпизоды. Играй офлайн или делись сохранением между Android, iOS и ПК — выясни, что прячет твоё прошлое и как далеко ты готов(a) зайти ради любви.
v0.6
Контент:
– 285 новых рендеров
– 9 новых анимаций
– Более 700 строк диалога
– 5 новых музыкальных композиций
– Новый персонаж: Кйелю
Интерфейс:
– Полностью переработанный UI
– Обновлённые шрифты
– Поддержка локализации на 8 языков (AI-перевод)
– Новый раздел «Стилизация» с возможностями кастомизации
– Настраиваемые цвета имён персонажей (Настройки > Стилизация)
– Новый раздел «Поддержка и Благодарности» в меню «Дополнительно»
– Встроенный музыкальный плеер в главном меню
– Новые звуковые эффекты интерфейса с регулируемой громкостью
– Добавлены языки: испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, турецкий, русский, японский
Функции:
– Функция авто-синхронизации
Прочее:
– Улучшены текстуры и морфы персонажей
Скачать Package Perfect (18+) v0.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.