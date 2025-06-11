Описание

Ero Dorado — это фэнтезийная RPG с элементами юмора, откровенной стилистики и пошаговыми сражениями, где главный герой неожиданно перерождается в мире, напоминающем эротическую игру. Оставив позади офисные будни и переработки, он начинает новую жизнь — полную приключений, флирта и необычных союзниц.





Игроков ждёт пошаговая боевая система с возможностью прокачки персонажей, спецприёмами и эффектом «прорыва брони» в стилистике фан-сервиса. В игре можно собрать разнообразную команду героинь — от эльфиек до девушек с ушками, каждая со своей историей и боевыми навыками. Сюжет подаётся в формате вебтуна, создавая ощущение визуальной новеллы с плавной прокруткой, насыщенной диалогами и пикантными моментами. Ero Dorado — это лёгкое приключение с фантазией, пародийной интонацией и узнаваемыми жанровыми приёмами.