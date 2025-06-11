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Ero Dorado (18+)

Ero Dorado (18+) 1.0.1

Попади в фэнтези-мир и собери свою команду вайфу в приключенческой RPG с юмором и жаркой подачей
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 21:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
399
Скриншоты
Описание

Ero Dorado — это фэнтезийная RPG с элементами юмора, откровенной стилистики и пошаговыми сражениями, где главный герой неожиданно перерождается в мире, напоминающем эротическую игру. Оставив позади офисные будни и переработки, он начинает новую жизнь — полную приключений, флирта и необычных союзниц.


Игроков ждёт пошаговая боевая система с возможностью прокачки персонажей, спецприёмами и эффектом «прорыва брони» в стилистике фан-сервиса. В игре можно собрать разнообразную команду героинь — от эльфиек до девушек с ушками, каждая со своей историей и боевыми навыками. Сюжет подаётся в формате вебтуна, создавая ощущение визуальной новеллы с плавной прокруткой, насыщенной диалогами и пикантными моментами. Ero Dorado — это лёгкое приключение с фантазией, пародийной интонацией и узнаваемыми жанровыми приёмами.


Информация о модах

1. Меню

2. Экипируйте силу x10

Сначала экипируйте снаряжение, чтобы получить силу

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ero Dorado (18+) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Ero Dorado (18+) 188 Мб Ссылка 2 188 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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