Sexual Harassment Highschool (18+) 1.0.0
Разбирайся в конфликтах, помогай другим и проходи истории, где твой выбор имеет значение
Sexual Harassment Highschool — это визуальная новелла с серьёзной социальной тематикой. Игроку предстоит оказаться в школьной среде, где не всё спокойно: возникают ситуации, требующие понимания, сочувствия и взвешенных решений. Ты общаешься с одноклассниками, выслушиваешь, помогаешь, делаешь выбор — и от него зависит, как развернутся истории других персонажей.
В центре внимания — темы давления, конфликта, доверия и поддержки. Игра предлагает несколько сценариев с альтернативными исходами, построенных на реальных переживаниях. Всё подано с уважением к теме, без шок-контента, с акцентом на диалог и осознанность. Подходит тем, кто хочет исследовать сложные темы через интерактивный формат, делая осмысленные выборы на каждом шаге.
Разблокированная игра
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.