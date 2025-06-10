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Sexual Harassment Highschool (18+)

Sexual Harassment Highschool (18+) 1.0.0

Разбирайся в конфликтах, помогай другим и проходи истории, где твой выбор имеет значение
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Sexual Harassment Highschool — это визуальная новелла с серьёзной социальной тематикой. Игроку предстоит оказаться в школьной среде, где не всё спокойно: возникают ситуации, требующие понимания, сочувствия и взвешенных решений. Ты общаешься с одноклассниками, выслушиваешь, помогаешь, делаешь выбор — и от него зависит, как развернутся истории других персонажей.


В центре внимания — темы давления, конфликта, доверия и поддержки. Игра предлагает несколько сценариев с альтернативными исходами, построенных на реальных переживаниях. Всё подано с уважением к теме, без шок-контента, с акцентом на диалог и осознанность. Подходит тем, кто хочет исследовать сложные темы через интерактивный формат, делая осмысленные выборы на каждом шаге.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Скачать Sexual Harassment Highschool (18+) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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