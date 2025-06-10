Описание

Sexual Harassment Highschool — это визуальная новелла с серьёзной социальной тематикой. Игроку предстоит оказаться в школьной среде, где не всё спокойно: возникают ситуации, требующие понимания, сочувствия и взвешенных решений. Ты общаешься с одноклассниками, выслушиваешь, помогаешь, делаешь выбор — и от него зависит, как развернутся истории других персонажей.





В центре внимания — темы давления, конфликта, доверия и поддержки. Игра предлагает несколько сценариев с альтернативными исходами, построенных на реальных переживаниях. Всё подано с уважением к теме, без шок-контента, с акцентом на диалог и осознанность. Подходит тем, кто хочет исследовать сложные темы через интерактивный формат, делая осмысленные выборы на каждом шаге.