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New at the Gym (18+)

New at the Gym (18+) 1.0

Фитнес, интерактивность и особые подходы для новых знакомств
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 198 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 264
Скриншоты
Описание

New at the Gym (18+) — это короткий, но насыщенный проект для совершеннолетней аудитории, предлагающий интерактивный опыт с элементами выбора и самостоятельной свободы действий. Декорации тренажёрного зала оживают, когда вы, играя за фитнес-инструктора, начинаете работать с новенькой, которая только пришла на занятия. Ваша задача — направлять её, следить за правильностью выполнения упражнений и вовремя корректировать её подход, создавая баланс между мотивацией и заботой.


Игра умело сочетает выбор и интерактивность, предлагая игроку самому задавать тон взаимодействия. Удастся ли вам построить доверительные отношения или всё пойдёт по непредсказуемому сценарию? Каждый ваш выбор повлияет на развитие событий, делая сюжет уникальным и увлекательным. Откройте для себя эту игру и наслаждайтесь её атмосферой!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать New at the Gym (18+) v1.0 MOD APK

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Скачать New at the Gym (18+) 198 Мб Ссылка 2 198 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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