Описание

New at the Gym (18+) — это короткий, но насыщенный проект для совершеннолетней аудитории, предлагающий интерактивный опыт с элементами выбора и самостоятельной свободы действий. Декорации тренажёрного зала оживают, когда вы, играя за фитнес-инструктора, начинаете работать с новенькой, которая только пришла на занятия. Ваша задача — направлять её, следить за правильностью выполнения упражнений и вовремя корректировать её подход, создавая баланс между мотивацией и заботой.





Игра умело сочетает выбор и интерактивность, предлагая игроку самому задавать тон взаимодействия. Удастся ли вам построить доверительные отношения или всё пойдёт по непредсказуемому сценарию? Каждый ваш выбор повлияет на развитие событий, делая сюжет уникальным и увлекательным. Откройте для себя эту игру и наслаждайтесь её атмосферой!