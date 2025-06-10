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Long Live the Princess (18+)

Long Live the Princess (18+) 1.0.1

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 478 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 940
Скриншоты
Описание

"Long Live the Princess" - это визуальный роман для взрослой аудитории с фэнтезийно-средневековым сеттингом и откровенным контентом. Игра предлагает игрокам систему выбора, где их решения и действия влияют на развитие сюжета и отношения с персонажами.


Сюжет игры закручивается вокруг принцессы Селены, чьего отца убили, и которая готовится к коронации. Однако она оказывается под угрозой со стороны злых сил, и главный герой, проживающий в городе, должен помочь ей вычислить и нейтрализовать предательство. Вооружен своими чародейскими навыками, развитыми с детства, герой отправляется в опасное путешествие, где каждое решение может иметь последствия.


"Long Live the Princess" предлагает увлекательную историю, полную интриг и романтики, где игрокам предстоит принимать сложные решения, развивать отношения с персонажами и раскрывать тайны королевства. Игра обладает множеством вариантов развития сюжета и эротических сцен, что делает ее привлекательной для любителей данного жанра. Важно отметить, что "Long Live the Princess" содержит откровенный контент и предназначена только для взрослой аудитории, которая интересуется подобными играми.


Информация о модах

1. Портировано на Android.

2. Разблокировка галереи

3. Меню читов

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Скачать Long Live the Princess (18+) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Long Live the Princess (18+) 478 Мб Ссылка 2 478 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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