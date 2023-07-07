android-1.ru / Игры / Эротические игры / Four Elements Trainer (18+)
Four Elements Trainer (18+)

Four Elements Trainer (18+) 1.0.8c

29
12
Скачать (727 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.0.8c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 727 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
68 599

Для всех поклонников Аватара и любителей визуальных новелл, Four Elements Trainer предоставляет уникальную возможность погрузиться в любимую вселенную и стать частью истории. В игре вы можете взаимодействовать с различными персонажами, принимать решения, которые влияют на ход истории, и разгадывать различные головоломки.


Суть игры заключается в том, чтобы обучаться у мастеров различных стихий: земли, воды, огня и воздуха. Каждый из тренеров представляет собой отдельную историю с уникальными заданиями, сюжетными линиями и развитием персонажа. Выбор игрока определит его путь, взаимоотношения с другими персонажами и исход игры. Она также предлагает игрокам возможность углубиться в культуру и традиции мира Аватара. На протяжении игры вам предстоит изучать обряды, традиции и магию каждой стихии, что делает игру еще более захватывающей.


В заключение, Four Elements Trainer — это увлекательное путешествие в мир Аватара, которое позволит поклонникам вселенной еще глубже погрузиться в любимые истории и встретиться со знакомыми персонажами. Если вы ищете интерактивное приключение с глубоким сюжетом и множеством возможностей, обязательно попробуйте эту игру.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Four Elements Trainer (18+) 1.0.8c взлом

Скачать Four Elements Trainer (18+) 727 Мб Ссылка 2 727 Мб Ссылка 3 727 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
The Elders Betrayal - Solaria (18+)
The Elders Betrayal - Solaria (18+)
Версия: Ch. 1-3
Man of Steal (18+)
Man of Steal (18+)
Версия: 0.13.1
Zero End (18+)
Zero End (18+)
Версия: 0.1.3c
Mall Creeps (18+)
Mall Creeps (18+)
Версия: 0.11A
Maidens of Power (18+)
Maidens of Power (18+)
Версия: 0.7.6
At Home Again (18+)
At Home Again (18+)
Версия: 0.11
Blurred Lines (18+)
Blurred Lines (18+)
Версия: 0.3f
Afterglow (18+)
Afterglow (18+)
Версия: Ch 3

Отзывы о Four Elements Trainer (18+)


Комментарии (4)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 11 ноября 2023 23:51
Vladisleiv,
Переводят Российские разработчики, наверное на новые версии ещё нет :(
-3
Ответить
Vladisleiv
Vladisleiv 11 ноября 2023 22:50
Lensifal,
Тогда, почему на других платформах он есть. Только более старые версии. Неужели ещё не переводили более новые версии? Если это так... То очень грустно. Но надеюсь у вас со временем он появится. Ах да спасибо что ответили на мой прошлый комментарий! Желаю удачи вам :)
+6
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 7 июля 2023 16:49
Vladisleiv,
скорее в игре его попросту нет
+3
Ответить
Vladisleiv
Vladisleiv 7 июля 2023 10:51
А как сделать в игре русский язык? Объясните пожалуйста
+9
Ответить