Описание

Mall Creeps (18+) - Станьте участником интриги и приключений в этой игре с 18+ сценами!





Вас ждет необычная и захватывающая история? Вы ищете квест, с личным участием игрока в событиях? Вам не нравится тратить время на сражения с монстрами, решение головоломок или сбор предметов? Вы хотите полностью пройти мимо сексуального контента, если не хотите его видеть?





Это необычная приключенческая игра для взрослых с рисованной графикой! Сюжет интригует и главный герой не лишен недостатков. Имеет оригинальный дизайн, хорошую озвучку и звуковые эффекты, множество функций, делающих игровой процесс более разнообразным. Здесь нет лишних элементов, которые только вызывают разочарование или риск.