Версия:
0.14F
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 176 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 523
Описание
Mall Creeps (18+) - Станьте участником интриги и приключений в этой игре с 18+ сценами!
Вас ждет необычная и захватывающая история? Вы ищете квест, с личным участием игрока в событиях? Вам не нравится тратить время на сражения с монстрами, решение головоломок или сбор предметов? Вы хотите полностью пройти мимо сексуального контента, если не хотите его видеть?
Это необычная приключенческая игра для взрослых с рисованной графикой! Сюжет интригует и главный герой не лишен недостатков. Имеет оригинальный дизайн, хорошую озвучку и звуковые эффекты, множество функций, делающих игровой процесс более разнообразным. Здесь нет лишних элементов, которые только вызывают разочарование или риск.
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