Описание

Погрузитесь в темные времена отчаяния и испытайте настоящую историю коррупции и предательства. Downfall: A Story Of Corruption — это визуальная новелла, основанная на выборе, в которой игрокам предоставляется возможность попытаться понять, как жизнь может измениться за один день.





Испытайте хаос в альтернативной реальности, где фашизм захватил Америку и распространяется по всему миру. Сюжетная линия, основанная на реальных событиях, перенесет вас на эмоциональные американские горки, когда вы будете принимать решения, влияющие на жизнь.