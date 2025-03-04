Версия:
0.15.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 483 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 350
Описание
Погрузитесь в темные времена отчаяния и испытайте настоящую историю коррупции и предательства. Downfall: A Story Of Corruption — это визуальная новелла, основанная на выборе, в которой игрокам предоставляется возможность попытаться понять, как жизнь может измениться за один день.
Испытайте хаос в альтернативной реальности, где фашизм захватил Америку и распространяется по всему миру. Сюжетная линия, основанная на реальных событиях, перенесет вас на эмоциональные американские горки, когда вы будете принимать решения, влияющие на жизнь.
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