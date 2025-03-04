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Downfall: A Story Of Corruption (18+)

Downfall: A Story Of Corruption (18+) 0.15.1

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Версия:
0.15.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 483 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 350
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в темные времена отчаяния и испытайте настоящую историю коррупции и предательства. Downfall: A Story Of Corruption — это визуальная новелла, основанная на выборе, в которой игрокам предоставляется возможность попытаться понять, как жизнь может измениться за один день.


Испытайте хаос в альтернативной реальности, где фашизм захватил Америку и распространяется по всему миру. Сюжетная линия, основанная на реальных событиях, перенесет вас на эмоциональные американские горки, когда вы будете принимать решения, влияющие на жизнь.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Downfall: A Story Of Corruption (18+) v0.15.1 MOD APK

Скачать Downfall: A Story Of Corruption (18+) 483 Мб Ссылка 2 483 Мб
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Старые версии Downfall: A Story Of Corruption (18+)
Version 0.13.0 Version 0.14.1 Version TG 0.14.1


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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