JASON (18+) - представляем JASON, визуальную новеллу с романтическим сюжетом и красивой визуализацией, которая дает игрокам возможность сделать правильный выбор, чтобы помочь нашему главному герою успешно реализовать открывающиеся возможности.





Вы играете в визуальную новеллу для взрослых, где вам предстоит принимать собственные решения. У вас под рукой масса возможностей, и только вам решать, сделать ли правильный выбор. Может быть, вы захотите провести время в поисках любви или попасть в школьный клуб. В игре несколько концовок, так что вам никогда не будет скучно!





Ищете игру для взрослых с романтическим сюжетом? ДЖЕЙСОН здесь! С множеством концовок и возможностей вы будете зависимы, прежде чем осознаете это.