JASON (18+) 0.10.0a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.10.0a
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
7 489
JASON (18+) - представляем JASON, визуальную новеллу с романтическим сюжетом и красивой визуализацией, которая дает игрокам возможность сделать правильный выбор, чтобы помочь нашему главному герою успешно реализовать открывающиеся возможности.
Вы играете в визуальную новеллу для взрослых, где вам предстоит принимать собственные решения. У вас под рукой масса возможностей, и только вам решать, сделать ли правильный выбор. Может быть, вы захотите провести время в поисках любви или попасть в школьный клуб. В игре несколько концовок, так что вам никогда не будет скучно!
Ищете игру для взрослых с романтическим сюжетом? ДЖЕЙСОН здесь! С множеством концовок и возможностей вы будете зависимы, прежде чем осознаете это.
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Полная версия
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