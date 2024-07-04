Superheroes Suck, основанный на образах героев классических комиксов, представляет собой визуальный роман о молодом человеке (вам), пытающемся выжить в старшей школе и в жизни супергероя. У вас нет сил, но вы все равно решили надеть плащ и маску и попытаться бороться с преступностью. У вас нет воспоминаний о вашем прошлом или о том, как вы стали супергероем, но вы уверены, что это не связано с наличием каких-либо сверхспособностей. Где твое альтер-эго, когда оно тебе нужно?





Вы обычный парень без определенного занятия или хобби, пока однажды не обнаружите свои сверхспособности! Внезапно все меняется и делает тебя очень популярным. Но есть одна проблема: У ВАС НЕТ НИКАКИХ СВЕРХСИЛ! Так где же они, когда они вам нужны? И почему все эти супергерои преследуют ВАС?