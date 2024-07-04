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Superheroes Suck (18+)

Superheroes Suck (18+) 1.876

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Версия:
1.876
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 911

Superheroes Suck, основанный на образах героев классических комиксов, представляет собой визуальный роман о молодом человеке (вам), пытающемся выжить в старшей школе и в жизни супергероя. У вас нет сил, но вы все равно решили надеть плащ и маску и попытаться бороться с преступностью. У вас нет воспоминаний о вашем прошлом или о том, как вы стали супергероем, но вы уверены, что это не связано с наличием каких-либо сверхспособностей. Где твое альтер-эго, когда оно тебе нужно?


Вы обычный парень без определенного занятия или хобби, пока однажды не обнаружите свои сверхспособности! Внезапно все меняется и делает тебя очень популярным. Но есть одна проблема: У ВАС НЕТ НИКАКИХ СВЕРХСИЛ! Так где же они, когда они вам нужны? И почему все эти супергерои преследуют ВАС?


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Скачать Superheroes Suck (18+) 1.876 взлом

Скачать Superheroes Suck (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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