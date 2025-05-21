Cumona Beach (18+) 0.11
Cumona Beach (18+) - Главный герой эротической визуальной новеллы «Кумона» возвращается на родной пляж, где отправляется к старым друзьям, ошибкам своей беспокойной юности.
Впервые в жизни он гуляет по протоптанным дорожкам уединенного курорта. Пытаясь исправить свои ошибки, встречаясь со старыми друзьями и знакомыми, он узнает, что многие вещи в жизни не такие, какими кажутся на первый взгляд.
Чтобы исправить все ошибки и наверстать упущенное, нашему герою необходимо пройти нелегкий путь преодоления препятствий, помня о том, что лучше жить, чем сожалеть. Вместе с этим трудным путем время от времени будут мелькать хорошие воспоминания прошлых лет. У главного героя не будет другой возможности, кроме как полагаться на самого себя — и именно тогда он нам нужен больше всего.
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