Описание

Cumona Beach (18+) - Главный герой эротической визуальной новеллы «Кумона» возвращается на родной пляж, где отправляется к старым друзьям, ошибкам своей беспокойной юности.





Впервые в жизни он гуляет по протоптанным дорожкам уединенного курорта. Пытаясь исправить свои ошибки, встречаясь со старыми друзьями и знакомыми, он узнает, что многие вещи в жизни не такие, какими кажутся на первый взгляд.





Чтобы исправить все ошибки и наверстать упущенное, нашему герою необходимо пройти нелегкий путь преодоления препятствий, помня о том, что лучше жить, чем сожалеть. Вместе с этим трудным путем время от времени будут мелькать хорошие воспоминания прошлых лет. У главного героя не будет другой возможности, кроме как полагаться на самого себя — и именно тогда он нам нужен больше всего.