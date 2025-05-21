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Cumona Beach (18+)

Cumona Beach (18+) 0.11

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Версия:
0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 321
Скриншоты
Описание

Cumona Beach (18+) - Главный герой эротической визуальной новеллы «Кумона» возвращается на родной пляж, где отправляется к старым друзьям, ошибкам своей беспокойной юности.


Впервые в жизни он гуляет по протоптанным дорожкам уединенного курорта. Пытаясь исправить свои ошибки, встречаясь со старыми друзьями и знакомыми, он узнает, что многие вещи в жизни не такие, какими кажутся на первый взгляд.


Чтобы исправить все ошибки и наверстать упущенное, нашему герою необходимо пройти нелегкий путь преодоления препятствий, помня о том, что лучше жить, чем сожалеть. Вместе с этим трудным путем время от времени будут мелькать хорошие воспоминания прошлых лет. У главного героя не будет другой возможности, кроме как полагаться на самого себя — и именно тогда он нам нужен больше всего.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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