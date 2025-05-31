Daily Lives of my Countryside (18+) 0.3.2
Вам нравится откровенный контент и рисованные ролевые игры? Если да, то Daily Lives of my Countryside (18+) — приятный для вас проект!
Вы играете за главного героя и должны пройти обучение. Способ выполнения этого задания прост: вам нужно прожить в деревне полгода. В игре большое количество контента, который можно разблокировать, пройдя его один раз и пройдя обучение. Вы получите необычный опыт, который никого не оставит равнодушным. Desire:не пропустите эту ролевую игру! В ней качественная графика и необычный контент! И если вы тоже любите аниме, то это идеальное сочетание!
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Добавлен Русский язык
Скачать Daily Lives of my Countryside (18+) v0.3.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.