Описание

Вам нравится откровенный контент и рисованные ролевые игры? Если да, то Daily Lives of my Countryside (18+) — приятный для вас проект!





Вы играете за главного героя и должны пройти обучение. Способ выполнения этого задания прост: вам нужно прожить в деревне полгода. В игре большое количество контента, который можно разблокировать, пройдя его один раз и пройдя обучение. Вы получите необычный опыт, который никого не оставит равнодушным. Desire:не пропустите эту ролевую игру! В ней качественная графика и необычный контент! И если вы тоже любите аниме, то это идеальное сочетание!