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Daily Lives of my Countryside (18+)

Daily Lives of my Countryside (18+) 0.3.2

193
53
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Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 335 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
323 188
Скриншоты
Описание

Вам нравится откровенный контент и рисованные ролевые игры? Если да, то Daily Lives of my Countryside (18+) — приятный для вас проект!


Вы играете за главного героя и должны пройти обучение. Способ выполнения этого задания прост: вам нужно прожить в деревне полгода. В игре большое количество контента, который можно разблокировать, пройдя его один раз и пройдя обучение. Вы получите необычный опыт, который никого не оставит равнодушным. Desire:не пропустите эту ролевую игру! В ней качественная графика и необычный контент! И если вы тоже любите аниме, то это идеальное сочетание!


Информация о модах

Полная версия


Добавлен Русский язык

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Скачать Daily Lives of my Countryside (18+) v0.3.2 MOD APK

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Скачать Daily Lives of my Countryside (18+) 335 Мб Ссылка 2 335 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Daily Lives of my Countryside (18+)


Комментарии (17)
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Tigolan5
Tigolan5 16 ноября 2024 21:40
так русский язык есть или нет?
-1
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Ànon
Ànon 4 ноября 2024 02:58
приложение просит разрешение на управление файлами и не запускается, мне интересно админы вообще чекают че постят...
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 ноября 2024 00:04
., Извините за неудобства, мы лишь размещаем игру :(
+3
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.
. 3 ноября 2024 22:16
Вы когда нибудь сделайте так, чтоб нормально можно было скачать?? Захожу в игру, и табличка что игра не оригинальная, и это уже наблюдаю не первое обновление
+1
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Anon
Anon 30 октября 2024 07:16
При заходе к игре появляется табличка говоря игра не оригинальная и выкладывает
+2
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Гений
Гений 14 июня 2024 23:34
Версия 0.3.0.1 при заходе в игру появляется табличка в которой говорится что игры не оригинальна и выкидывает
+4
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Миллер
Миллер 18 апреля 2024 06:17
Не работает обновление 0.3.0. Решите проблему
+2
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uzbek
uzbek 23 марта 2024 15:21
Popich, как именно его отключить?
+1
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Popich
Popich 13 декабря 2023 17:16
Я нашел в чем причина. В настройках надо отключить прелоад. Это отключает загрузочные окна.

Я нашел в чем была проблема. В настройках надо отключить прелоад. Это уберет загрузочный экран.
+5
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Popich
Popich 15 ноября 2023 15:17
Версия игры 0.2.9 при загрузке не загружается

Даже когда игра загрузилась, то спальни или телефон не загружаются
+9
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