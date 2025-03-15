Описание

Her Hearts Desire - A Landlord Epic (18+) - Вы любите романы? Вам нравится читать о романтике и процессе поиска собственной истории любви? Любите легкие книги "пляжного чтения"?





Теперь вы можете насладиться полнометражным визуальным романом для 18+ с пикантной любовной историей и захватывающей сюжетной линией, действие которой разворачивается в мире автора, борющегося с ответственностью за славу. Вы возьмете на себя роль арендодателя и вместе с главным героем исследуете различные отношения арендатора и арендодателя. Помогите ему найти свою настоящую любовь и принять решение о своей жизни в этой высококачественной визуальной новелле! Желание:принимать решения по каждому аспекту своей жизни и наслаждаться каждым моментом! Присоединяйтесь к другим читателям, которые уже скачали эту визуальную новеллу!