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Island of Corruption (18+)

Island of Corruption (18+) Final

Таинственный остров, власть над разумом и непростой выбор
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 459 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
227
Скриншоты
Описание

Island of Corruption — это интерактивная визуальная новелла с элементами гипноза и контроля сознания, в которой игрок оказывается на изолированном острове с множеством загадочных персонажей. Ваш герой сталкивается с событиями, которые ставят под сомнение мораль, свободу воли и личные границы.


История включает широкий спектр сюжетных веток, фокусируясь на манипуляции, психологическом воздействии и сложных отношениях между персонажами. Игроку предстоит принимать решения, влияющие на развитие сюжета и поведение окружающих, исследовать мотивы героев и открывать альтернативные пути прохождения. Подходит для взрослой аудитории, интересующейся темами влияния и этического выбора в интерактивных историях.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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