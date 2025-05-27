Описание

Island of Corruption — это интерактивная визуальная новелла с элементами гипноза и контроля сознания, в которой игрок оказывается на изолированном острове с множеством загадочных персонажей. Ваш герой сталкивается с событиями, которые ставят под сомнение мораль, свободу воли и личные границы.





История включает широкий спектр сюжетных веток, фокусируясь на манипуляции, психологическом воздействии и сложных отношениях между персонажами. Игроку предстоит принимать решения, влияющие на развитие сюжета и поведение окружающих, исследовать мотивы героев и открывать альтернативные пути прохождения. Подходит для взрослой аудитории, интересующейся темами влияния и этического выбора в интерактивных историях.