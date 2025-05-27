Island of Corruption (18+) Final
Таинственный остров, власть над разумом и непростой выбор
Island of Corruption — это интерактивная визуальная новелла с элементами гипноза и контроля сознания, в которой игрок оказывается на изолированном острове с множеством загадочных персонажей. Ваш герой сталкивается с событиями, которые ставят под сомнение мораль, свободу воли и личные границы.
История включает широкий спектр сюжетных веток, фокусируясь на манипуляции, психологическом воздействии и сложных отношениях между персонажами. Игроку предстоит принимать решения, влияющие на развитие сюжета и поведение окружающих, исследовать мотивы героев и открывать альтернативные пути прохождения. Подходит для взрослой аудитории, интересующейся темами влияния и этического выбора в интерактивных историях.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.