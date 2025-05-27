A Volatile Marriage (18+) Prologue
Любовь на грани — восстанови отношения или отпусти навсегда
A Volatile Marriage — это эмоциональный визуальный роман о браке на грани распада, где ты управляешь судьбой Фелиции и Феликса, супругов, прошедших огонь и воду. Переезд в новый город оборачивается катастрофой: финансовая афера, изнурительная работа, отчуждение. Всё, что они строили вместе, начинает рушиться. Их каждодневная петля — усталость, молчание, недосказанность.
Тебе предстоит принимать трудные решения — спасать брак, искать поддержки или поддаться искушению. Переписки с бывшими, ссоры, неуютные разговоры и редкие проблески надежды — всё зависит от твоего выбора. A Volatile Marriage показывает, как тонка грань между преданностью и усталостью, между любовью и разочарованием. Испытай, можно ли спасти отношения, когда кажется, что всё потеряно.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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