Описание

A Volatile Marriage — это эмоциональный визуальный роман о браке на грани распада, где ты управляешь судьбой Фелиции и Феликса, супругов, прошедших огонь и воду. Переезд в новый город оборачивается катастрофой: финансовая афера, изнурительная работа, отчуждение. Всё, что они строили вместе, начинает рушиться. Их каждодневная петля — усталость, молчание, недосказанность.





Тебе предстоит принимать трудные решения — спасать брак, искать поддержки или поддаться искушению. Переписки с бывшими, ссоры, неуютные разговоры и редкие проблески надежды — всё зависит от твоего выбора. A Volatile Marriage показывает, как тонка грань между преданностью и усталостью, между любовью и разочарованием. Испытай, можно ли спасти отношения, когда кажется, что всё потеряно.