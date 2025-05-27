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A Volatile Marriage (18+)

A Volatile Marriage (18+) Prologue

Любовь на грани — восстанови отношения или отпусти навсегда
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Версия:
Prologue
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
259
Скриншоты
Описание

A Volatile Marriage — это эмоциональный визуальный роман о браке на грани распада, где ты управляешь судьбой Фелиции и Феликса, супругов, прошедших огонь и воду. Переезд в новый город оборачивается катастрофой: финансовая афера, изнурительная работа, отчуждение. Всё, что они строили вместе, начинает рушиться. Их каждодневная петля — усталость, молчание, недосказанность.


Тебе предстоит принимать трудные решения — спасать брак, искать поддержки или поддаться искушению. Переписки с бывшими, ссоры, неуютные разговоры и редкие проблески надежды — всё зависит от твоего выбора. A Volatile Marriage показывает, как тонка грань между преданностью и усталостью, между любовью и разочарованием. Испытай, можно ли спасти отношения, когда кажется, что всё потеряно.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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