Описание

Wet Wealth — это казуальное казино с элементами коллекционирования и лёгким флиртом. Каждые 5 минут ты вращаешь барабаны, получаешь фишки, золото и бонусы, а затем тратишь их на улучшение интерьеров, выполнение заданий и прокачку девушек. Атмосфера — гламурная, ставки — высокие, а награды — роскошные. Всё построено на простом, но затягивающем геймплее.





В Wet Wealth сочетаются слот-механика, коллекционные элементы и лёгкая эротика, где ты собираешь редкие предметы, открываешь новые сцены и прокачиваешь своих спутниц, чтобы узнать их истории. Пентхаусы улучшаются, отношения развиваются, а каждое вращение — это шанс сорвать не только джекпот, но и внимание самой дерзкой красотки. Хочешь играть на удачу и по-крупному? Тогда крути барабаны — и забирай всё.