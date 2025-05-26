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Wet Wealth (18+)

Wet Wealth (18+) 3

Испытай удачу, прокачай пентхаус и покори гламурный мир азарта
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Версия:
3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
233
Скриншоты
Описание

Wet Wealth — это казуальное казино с элементами коллекционирования и лёгким флиртом. Каждые 5 минут ты вращаешь барабаны, получаешь фишки, золото и бонусы, а затем тратишь их на улучшение интерьеров, выполнение заданий и прокачку девушек. Атмосфера — гламурная, ставки — высокие, а награды — роскошные. Всё построено на простом, но затягивающем геймплее.


В Wet Wealth сочетаются слот-механика, коллекционные элементы и лёгкая эротика, где ты собираешь редкие предметы, открываешь новые сцены и прокачиваешь своих спутниц, чтобы узнать их истории. Пентхаусы улучшаются, отношения развиваются, а каждое вращение — это шанс сорвать не только джекпот, но и внимание самой дерзкой красотки. Хочешь играть на удачу и по-крупному? Тогда крути барабаны — и забирай всё.


Информация о модах

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Скачать Wet Wealth (18+) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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