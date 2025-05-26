God of Love and Loathing (18+) 0.5
Пробуди древнего бога: власть, желания и мир, готовый к падению
God of Love and Loathing — это мрачный визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за древнее божество, пробуждённое в мире, который давно забыл страх и поклонение. Последний из твоих последователей сломал печать, и теперь ты снова обрел силу — но вместе с ней пришли новые искушения. Каждые пять минут — это моральный выбор, страсть или расплата.
Будешь ли ты править любовью или вселять ненависть? Развивай способности, управляй людьми, плети интриги и строь коварные союзы в современном мире, который не готов к твоему возвращению. От нежного соблазна до жестокого господства — ты сам выбираешь форму влияния. God of Love and Loathing — это история о власти, страстях и цене бессмертия. И ты — её начало.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.