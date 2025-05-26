Описание

God of Love and Loathing — это мрачный визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за древнее божество, пробуждённое в мире, который давно забыл страх и поклонение. Последний из твоих последователей сломал печать, и теперь ты снова обрел силу — но вместе с ней пришли новые искушения. Каждые пять минут — это моральный выбор, страсть или расплата.





Будешь ли ты править любовью или вселять ненависть? Развивай способности, управляй людьми, плети интриги и строь коварные союзы в современном мире, который не готов к твоему возвращению. От нежного соблазна до жестокого господства — ты сам выбираешь форму влияния. God of Love and Loathing — это история о власти, страстях и цене бессмертия. И ты — её начало.