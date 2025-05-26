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God of Love and Loathing (18+)

God of Love and Loathing (18+) 0.5

Пробуди древнего бога: власть, желания и мир, готовый к падению
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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 761 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
333
Скриншоты
Описание

God of Love and Loathing — это мрачный визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за древнее божество, пробуждённое в мире, который давно забыл страх и поклонение. Последний из твоих последователей сломал печать, и теперь ты снова обрел силу — но вместе с ней пришли новые искушения. Каждые пять минут — это моральный выбор, страсть или расплата.


Будешь ли ты править любовью или вселять ненависть? Развивай способности, управляй людьми, плети интриги и строь коварные союзы в современном мире, который не готов к твоему возвращению. От нежного соблазна до жестокого господства — ты сам выбираешь форму влияния. God of Love and Loathing — это история о власти, страстях и цене бессмертия. И ты — её начало.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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