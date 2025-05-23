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Gooncuck (18+)

Gooncuck (18+) 0.2 Ultimate

Бескомпромиссный NTR-рогалик для голодных до риска
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Версия:
0.2 Ultimate
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 890 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

Gooncuck — это дерзкая эротическая игра для взрослых, в которой минимализм вопросов компенсируется максимальным числом острых граней. Здесь вас ждёт бескомпромиссный геймплей с откровенными сценами, создающими эффект полного погружения: каждый новый забег открывает свежие возможности для страсти, риска и испытаний на прочность ваших границ. Вас манит идея почувствовать — и доказать — своё превосходство? Добро пожаловать: сюда приходят те, кто готов принимать вызов и побеждать снова и снова.


Однако будьте готовы к серьёзным эмоциям: проект содержит обилие NTR-сцен и не стесняется подчеркивать свою провокационную сторону. Если такие темы вам не близки, лучше пройти мимо; всем остальным игра предложит сочетание вызова и адреналина, которое не даст заскучать. Помните: это лишь виртуальный опыт, так что оставьте обиды за пределами экрана и просто наслаждайтесь игрой.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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