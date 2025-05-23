Gooncuck (18+) 0.2 Ultimate
Бескомпромиссный NTR-рогалик для голодных до риска
Gooncuck — это дерзкая эротическая игра для взрослых, в которой минимализм вопросов компенсируется максимальным числом острых граней. Здесь вас ждёт бескомпромиссный геймплей с откровенными сценами, создающими эффект полного погружения: каждый новый забег открывает свежие возможности для страсти, риска и испытаний на прочность ваших границ. Вас манит идея почувствовать — и доказать — своё превосходство? Добро пожаловать: сюда приходят те, кто готов принимать вызов и побеждать снова и снова.
Однако будьте готовы к серьёзным эмоциям: проект содержит обилие NTR-сцен и не стесняется подчеркивать свою провокационную сторону. Если такие темы вам не близки, лучше пройти мимо; всем остальным игра предложит сочетание вызова и адреналина, которое не даст заскучать. Помните: это лишь виртуальный опыт, так что оставьте обиды за пределами экрана и просто наслаждайтесь игрой.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.