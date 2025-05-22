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Whatever, I finally got a Girl in a Box (Мод, Unlocked)

Whatever, I finally got a Girl in a Box (Мод, Unlocked) 1.0.0

Визуальный роман о контроле, подчинении и перевоспитании «девушки в коробке»
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Whatever, I finally got a Girl in a Box — это провокационный визуальный роман с элементами психологической драмы и контроля, где игрок получает возможность повлиять на судьбу девушки, оказавшейся в полной зависимости. Она не приручена, не привыкла к подчинению и полна сомнений. Каждые пять минут — это попытка установить контакт, навязать правила, проверить границы и, возможно, что-то изменить в себе или в ней.


Ты решаешь: перевоспитать её, подстроить под себя или позволить ей остаться собой, наблюдая за реакцией и развитием взаимоотношений. Диалоги, выборы и сцены раскрывают не только характер героини, но и природу власти, желания и свободы. Whatever, I finally got a Girl in a Box — это не просто откровенная история, а вызов, исследующий, как далеко можно зайти в стремлении к контролю… и где заканчивается игра.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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