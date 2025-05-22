Whatever, I finally got a Girl in a Box (Мод, Unlocked) 1.0.0
Визуальный роман о контроле, подчинении и перевоспитании «девушки в коробке»
Whatever, I finally got a Girl in a Box — это провокационный визуальный роман с элементами психологической драмы и контроля, где игрок получает возможность повлиять на судьбу девушки, оказавшейся в полной зависимости. Она не приручена, не привыкла к подчинению и полна сомнений. Каждые пять минут — это попытка установить контакт, навязать правила, проверить границы и, возможно, что-то изменить в себе или в ней.
Ты решаешь: перевоспитать её, подстроить под себя или позволить ей остаться собой, наблюдая за реакцией и развитием взаимоотношений. Диалоги, выборы и сцены раскрывают не только характер героини, но и природу власти, желания и свободы. Whatever, I finally got a Girl in a Box — это не просто откровенная история, а вызов, исследующий, как далеко можно зайти в стремлении к контролю… и где заканчивается игра.
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