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Pharaoh’s Veil (18+)

Pharaoh’s Veil (18+) 0.1.1

Зомби-апокалипсис в Древнем Египте: выживание, амбиции и борьба за влияние
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
94
Скриншоты
Описание

Pharaoh’s Veil — это сюжетная игра с элементами выживания, выбора и лёгкой эротики, где ты играешь за харизматичного молодого авантюриста в мире, разрушенном чумой нежити. Сеттинг — древнеегипетская деревня, затерянная среди песков и забытая богами. Каждые пять минут — это сражения с зомби, попытки завоевать доверие жителей, обаяние, диалоги и принятие решений, влияющих на твоё выживание и статус в общине.


Заводи союзников, укрепляй отношения, флиртуй с теми, кто может помочь, и прокладывай путь от новичка до бойца, способного защищать деревню. Жадность, власть, желание — всё переплетается в мире, где древние тайны и надвигающаяся катастрофа ставят тебя перед моральными и тактическими вызовами. Pharaoh’s Veil — это уникальное сочетание исторического фэнтези и апокалиптической драмы, где выборы важны, а выживание — не гарантировано.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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