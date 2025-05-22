Описание

Pharaoh’s Veil — это сюжетная игра с элементами выживания, выбора и лёгкой эротики, где ты играешь за харизматичного молодого авантюриста в мире, разрушенном чумой нежити. Сеттинг — древнеегипетская деревня, затерянная среди песков и забытая богами. Каждые пять минут — это сражения с зомби, попытки завоевать доверие жителей, обаяние, диалоги и принятие решений, влияющих на твоё выживание и статус в общине.





Заводи союзников, укрепляй отношения, флиртуй с теми, кто может помочь, и прокладывай путь от новичка до бойца, способного защищать деревню. Жадность, власть, желание — всё переплетается в мире, где древние тайны и надвигающаяся катастрофа ставят тебя перед моральными и тактическими вызовами. Pharaoh’s Veil — это уникальное сочетание исторического фэнтези и апокалиптической драмы, где выборы важны, а выживание — не гарантировано.