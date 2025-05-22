Описание

Say Yes — это интерактивная sci-fi история с этическими дилеммами, романтическими связями и экзистенциальными вопросами, в которой ты направляешь Мэтью Локхарта — обычного выпускника колледжа, неожиданно втянутого в события, способные изменить ход истории. Каждые пять минут — это моральный выбор, внутренний конфликт, эмоциональный контакт или откровение, что его жизнь — лишь часть гораздо большего плана.





Ты решаешь, с кем он сблизится, какие тайны откроет и какой ценой дойдёт до истины. Его путь полон искушений, боли, удовольствия и открытий — и только твои решения определяют, спасёт ли он человечество или окончательно утратит себя. Сложные темы, неожиданные повороты, глубокая проработка персонажей — Say Yes предлагает не просто сюжет, а испытание твоих собственных ценностей. Готов ли ты взять ответственность за чью-то судьбу?