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Say Yes (18+)

Say Yes (18+) 0.01

Научно-фантастический визуальный роман о выборе, идентичности и судьбе человечества
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52
Скриншоты
Описание

Say Yes — это интерактивная sci-fi история с этическими дилеммами, романтическими связями и экзистенциальными вопросами, в которой ты направляешь Мэтью Локхарта — обычного выпускника колледжа, неожиданно втянутого в события, способные изменить ход истории. Каждые пять минут — это моральный выбор, внутренний конфликт, эмоциональный контакт или откровение, что его жизнь — лишь часть гораздо большего плана.


Ты решаешь, с кем он сблизится, какие тайны откроет и какой ценой дойдёт до истины. Его путь полон искушений, боли, удовольствия и открытий — и только твои решения определяют, спасёт ли он человечество или окончательно утратит себя. Сложные темы, неожиданные повороты, глубокая проработка персонажей — Say Yes предлагает не просто сюжет, а испытание твоих собственных ценностей. Готов ли ты взять ответственность за чью-то судьбу?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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