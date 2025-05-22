Say Yes (18+) 0.01
Научно-фантастический визуальный роман о выборе, идентичности и судьбе человечества
Say Yes — это интерактивная sci-fi история с этическими дилеммами, романтическими связями и экзистенциальными вопросами, в которой ты направляешь Мэтью Локхарта — обычного выпускника колледжа, неожиданно втянутого в события, способные изменить ход истории. Каждые пять минут — это моральный выбор, внутренний конфликт, эмоциональный контакт или откровение, что его жизнь — лишь часть гораздо большего плана.
Ты решаешь, с кем он сблизится, какие тайны откроет и какой ценой дойдёт до истины. Его путь полон искушений, боли, удовольствия и открытий — и только твои решения определяют, спасёт ли он человечество или окончательно утратит себя. Сложные темы, неожиданные повороты, глубокая проработка персонажей — Say Yes предлагает не просто сюжет, а испытание твоих собственных ценностей. Готов ли ты взять ответственность за чью-то судьбу?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.