Описание

Fiction Paradox — это сюжетная научно-фантастическая игра с философским уклоном, действие которой разворачивается в 2045 году в гиперсовременном мегаполисе. Город, построенный технологиями, изолировал миллионы от хаоса внешнего мира, но не дал ответов на внутренние вопросы. Ты играешь за человека, который больше не может мириться с пустотой и отправляется в личное путешествие сквозь цифровую архитектуру, шум, одиночество и фрагменты реальности.





Каждые пять минут — это разговор, воспоминание, странная встреча или выбор, от которых зависит, куда поведёт тебя история. Здесь нет врагов — только внутренние конфликты, переосмысление и попытка понять, что делает нас живыми. Музыка, визуальный стиль и темп создают медитативную атмосферу, где ты действительно чувствуешь оторванность и стремление к истине. Fiction Paradox — это не просто игра, это диалог с будущим, которое уже наступило.