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Fiction Paradox (18+)

Fiction Paradox (18+) 0.0.1 Demo

Наративное sci-fi приключение о поиске смысла в техно-городе будущего
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Версия:
0.0.1 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:54
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Fiction Paradox — это сюжетная научно-фантастическая игра с философским уклоном, действие которой разворачивается в 2045 году в гиперсовременном мегаполисе. Город, построенный технологиями, изолировал миллионы от хаоса внешнего мира, но не дал ответов на внутренние вопросы. Ты играешь за человека, который больше не может мириться с пустотой и отправляется в личное путешествие сквозь цифровую архитектуру, шум, одиночество и фрагменты реальности.


Каждые пять минут — это разговор, воспоминание, странная встреча или выбор, от которых зависит, куда поведёт тебя история. Здесь нет врагов — только внутренние конфликты, переосмысление и попытка понять, что делает нас живыми. Музыка, визуальный стиль и темп создают медитативную атмосферу, где ты действительно чувствуешь оторванность и стремление к истине. Fiction Paradox — это не просто игра, это диалог с будущим, которое уже наступило.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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