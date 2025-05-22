Fiction Paradox (18+) 0.0.1 Demo
Наративное sci-fi приключение о поиске смысла в техно-городе будущего
Fiction Paradox — это сюжетная научно-фантастическая игра с философским уклоном, действие которой разворачивается в 2045 году в гиперсовременном мегаполисе. Город, построенный технологиями, изолировал миллионы от хаоса внешнего мира, но не дал ответов на внутренние вопросы. Ты играешь за человека, который больше не может мириться с пустотой и отправляется в личное путешествие сквозь цифровую архитектуру, шум, одиночество и фрагменты реальности.
Каждые пять минут — это разговор, воспоминание, странная встреча или выбор, от которых зависит, куда поведёт тебя история. Здесь нет врагов — только внутренние конфликты, переосмысление и попытка понять, что делает нас живыми. Музыка, визуальный стиль и темп создают медитативную атмосферу, где ты действительно чувствуешь оторванность и стремление к истине. Fiction Paradox — это не просто игра, это диалог с будущим, которое уже наступило.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.