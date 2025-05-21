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King of Sluts (18+)

King of Sluts (18+) 0.1.3

Визуальный роман с эротикой и карточными дуэлями против дерзких волшебниц
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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 643 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
261
Скриншоты
Описание

King of Sluts — это откровенная визуальная игра с элементами коллекционной карточной стратегии, где ты сражаешься с сексуальными героинями в магических поединках. Каждые пять минут — это выбор карт, флирт, атака, тактические решения и шанс завоевать расположение (и тело) противницы. Только победив в дуэли, ты получишь доступ к самым откровенным сценам.


Собирай колоду заклинаний и навыков, открывай новые карты, изучай слабости соперниц и строй стратегию на соблазн и контроль. У каждой героини — своя магия, характер и условия "покорения". Проходи этапы, разблокируй сцены, усиливай колоду и продвигайся к вершине эротической иерархии. King of Sluts — это не просто NSFW-игра, а смесь фэнтези, тактики и горячих наград для победителей.


Информация о модах

Полная версия

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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