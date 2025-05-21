King of Sluts (18+) 0.1.3
Визуальный роман с эротикой и карточными дуэлями против дерзких волшебниц
King of Sluts — это откровенная визуальная игра с элементами коллекционной карточной стратегии, где ты сражаешься с сексуальными героинями в магических поединках. Каждые пять минут — это выбор карт, флирт, атака, тактические решения и шанс завоевать расположение (и тело) противницы. Только победив в дуэли, ты получишь доступ к самым откровенным сценам.
Собирай колоду заклинаний и навыков, открывай новые карты, изучай слабости соперниц и строй стратегию на соблазн и контроль. У каждой героини — своя магия, характер и условия "покорения". Проходи этапы, разблокируй сцены, усиливай колоду и продвигайся к вершине эротической иерархии. King of Sluts — это не просто NSFW-игра, а смесь фэнтези, тактики и горячих наград для победителей.
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