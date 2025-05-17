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Infinite date with big tiddy goth girl (18+)

Infinite date with big tiddy goth girl (18+) 0.1

Она идеальна, вечер прекрасен… и всё повторяется снова. И снова
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
130
Скриншоты
Описание

Infinite Date with Big Tiddy Goth Girl (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами петли времени и романтической мистики, где ты играешь за парня, застрявшего в идеальном свидании, которое никогда не заканчивается. Каждые пять минут — это повтор ужина, разговоров, флирта и постели. Но что-то здесь не так.


Ты должен выяснить, почему всё происходит по кругу, что скрывает твоя загадочная спутница, и как выбраться из этой ловушки. Или — остаться в ней навсегда. Игра раскрывает сюжет медленно, добавляя детали, новые реакции и ветки в зависимости от твоих выборов. Это не просто горячее свидание — это шанс узнать, кто вы такие… и что за цена у идеала.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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