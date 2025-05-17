Описание

Infinite Date with Big Tiddy Goth Girl (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами петли времени и романтической мистики, где ты играешь за парня, застрявшего в идеальном свидании, которое никогда не заканчивается. Каждые пять минут — это повтор ужина, разговоров, флирта и постели. Но что-то здесь не так.





Ты должен выяснить, почему всё происходит по кругу, что скрывает твоя загадочная спутница, и как выбраться из этой ловушки. Или — остаться в ней навсегда. Игра раскрывает сюжет медленно, добавляя детали, новые реакции и ветки в зависимости от твоих выборов. Это не просто горячее свидание — это шанс узнать, кто вы такие… и что за цена у идеала.