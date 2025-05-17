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Caprice – Domina Noctis (18+)

Caprice – Domina Noctis (18+) 1.0

Мир, где власть — в чужих руках, но выбор всегда за тобой
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Caprice: Domina Noctis — это визуальный роман для взрослых, в котором ты погружаешься в атмосферу женского доминирования, интриг и соблазнов. Каждые пять минут — это выбор: подчиниться, оспорить, манипулировать или сломать сценарий. Мир построен по их правилам, но ты решаешь, как далеко всё зайдёт.


История развивается на основе твоих решений, раскрывая новые сцены, линии влияния и неожиданные последствия. Ты не просто наблюдаешь — ты участвуешь, формируешь отношения и выбираешь, кем станешь в этой иерархии власти. Сможешь ли ты сохранить контроль или потеряться в игре, где соблазн — не слабость, а инструмент?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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