Caprice – Domina Noctis (18+) 1.0
Мир, где власть — в чужих руках, но выбор всегда за тобой
Caprice: Domina Noctis — это визуальный роман для взрослых, в котором ты погружаешься в атмосферу женского доминирования, интриг и соблазнов. Каждые пять минут — это выбор: подчиниться, оспорить, манипулировать или сломать сценарий. Мир построен по их правилам, но ты решаешь, как далеко всё зайдёт.
История развивается на основе твоих решений, раскрывая новые сцены, линии влияния и неожиданные последствия. Ты не просто наблюдаешь — ты участвуешь, формируешь отношения и выбираешь, кем станешь в этой иерархии власти. Сможешь ли ты сохранить контроль или потеряться в игре, где соблазн — не слабость, а инструмент?
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