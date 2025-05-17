Описание

Caprice: Domina Noctis — это визуальный роман для взрослых, в котором ты погружаешься в атмосферу женского доминирования, интриг и соблазнов. Каждые пять минут — это выбор: подчиниться, оспорить, манипулировать или сломать сценарий. Мир построен по их правилам, но ты решаешь, как далеко всё зайдёт.





История развивается на основе твоих решений, раскрывая новые сцены, линии влияния и неожиданные последствия. Ты не просто наблюдаешь — ты участвуешь, формируешь отношения и выбираешь, кем станешь в этой иерархии власти. Сможешь ли ты сохранить контроль или потеряться в игре, где соблазн — не слабость, а инструмент?