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One Twisted Fantasy (18+)

One Twisted Fantasy (18+) 0.095

Демоны врываются в твой дом, а мир фэнтези уже не тот, что ты знал
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Версия:
0.095
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:00
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 884 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

One Twisted Fantasy — это сюжетная RPG с элементами взрослой новеллы, где ты погружаешься в мрачный и искажённый фэнтези-мир, полный интриг, соблазнов и скрытого зла. Каждые пять минут — это политические диалоги, сражения с демонами, выборы без правильных ответов и попытка понять, как вообще сюда занесло.


Тебе предстоит лавировать в мире, где границы между добром и злом размыты, а союзницы не всегда чисты на руку. Пересекай опасный Шрам, общайся с героинями, которые могут открыть правду — или увести вглубь тьмы. Найдёшь ли ты путь домой, или этот мир поглотит тебя окончательно? Всё зависит от того, каким героем ты станешь.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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