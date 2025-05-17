Описание

One Twisted Fantasy — это сюжетная RPG с элементами взрослой новеллы, где ты погружаешься в мрачный и искажённый фэнтези-мир, полный интриг, соблазнов и скрытого зла. Каждые пять минут — это политические диалоги, сражения с демонами, выборы без правильных ответов и попытка понять, как вообще сюда занесло.





Тебе предстоит лавировать в мире, где границы между добром и злом размыты, а союзницы не всегда чисты на руку. Пересекай опасный Шрам, общайся с героинями, которые могут открыть правду — или увести вглубь тьмы. Найдёшь ли ты путь домой, или этот мир поглотит тебя окончательно? Всё зависит от того, каким героем ты станешь.