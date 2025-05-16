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Plowed (18+)

Plowed (18+) 0.2.0

Неделя в деревне: история об одиночестве, работе и переменах
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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 558 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
115
Скриншоты
Описание

Молодой горожанин по имени Ред отправляется в сельскую Японию, чтобы помочь пожилой паре с уходом за их фермой. Он рассчитывал на неделю физической работы и спокойствия, но по мере пребывания в доме начинает чувствовать, что за повседневной рутиной скрываются затаённые эмоции и непроговорённые желания. Окружённый тишиной полей и звуками старого деревянного дома, он постепенно сближается с хозяйкой, Юко, женщиной с тонкой душой и сложной внутренней жизнью.


В визуальном романе Plowed игрок решает, как вести себя в непростой социальной ситуации, где личные границы, искренность и доверие становятся ключом к дальнейшему развитию сюжета. Выбирай, как проводить время, с кем говорить и какие границы соблюдать. Исследуй драму и эмоциональные тонкости в мире, где каждое действие может изменить чью-то жизнь.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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