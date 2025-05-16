Описание

Молодой горожанин по имени Ред отправляется в сельскую Японию, чтобы помочь пожилой паре с уходом за их фермой. Он рассчитывал на неделю физической работы и спокойствия, но по мере пребывания в доме начинает чувствовать, что за повседневной рутиной скрываются затаённые эмоции и непроговорённые желания. Окружённый тишиной полей и звуками старого деревянного дома, он постепенно сближается с хозяйкой, Юко, женщиной с тонкой душой и сложной внутренней жизнью.





В визуальном романе Plowed игрок решает, как вести себя в непростой социальной ситуации, где личные границы, искренность и доверие становятся ключом к дальнейшему развитию сюжета. Выбирай, как проводить время, с кем говорить и какие границы соблюдать. Исследуй драму и эмоциональные тонкости в мире, где каждое действие может изменить чью-то жизнь.