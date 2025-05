Описание

That Is All I Want — это визуальный роман с элементами психологической драмы, в котором ты играешь за V Volsteir — человека, идущего по тонкой грани между нормальностью и внутренним хаосом. Что начинается как обычная жизнь, вскоре превращается в серию неожиданных событий и выборов, заставляющих задуматься: где проходит граница между собой настоящим и тем, кем тебя делает мир?





С каждой новой главой ты глубже погружаешься в личные конфликты, эмоциональные диалоги и моральные развилки, определяющие судьбу героя. Игра не торопит — здесь важен каждый момент, каждая мысль. Придётся делать выборы, которые влияют не только на финал, но и на само восприятие пройденного пути. Отличный выбор для тех, кто ценит интроспективный сюжет и истории, которые держат на грани.