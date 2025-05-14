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That Is All I Want (18+)

That Is All I Want (18+) 0.15

История о том, как легко потерять себя — и как сложно вернуться обратно
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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.7 Гб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
335
Скриншоты
Описание

That Is All I Want — это визуальный роман с элементами психологической драмы, в котором ты играешь за V Volsteir — человека, идущего по тонкой грани между нормальностью и внутренним хаосом. Что начинается как обычная жизнь, вскоре превращается в серию неожиданных событий и выборов, заставляющих задуматься: где проходит граница между собой настоящим и тем, кем тебя делает мир?


С каждой новой главой ты глубже погружаешься в личные конфликты, эмоциональные диалоги и моральные развилки, определяющие судьбу героя. Игра не торопит — здесь важен каждый момент, каждая мысль. Придётся делать выборы, которые влияют не только на финал, но и на само восприятие пройденного пути. Отличный выбор для тех, кто ценит интроспективный сюжет и истории, которые держат на грани.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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