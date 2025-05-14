That Is All I Want (18+) 0.15
История о том, как легко потерять себя — и как сложно вернуться обратно
That Is All I Want — это визуальный роман с элементами психологической драмы, в котором ты играешь за V Volsteir — человека, идущего по тонкой грани между нормальностью и внутренним хаосом. Что начинается как обычная жизнь, вскоре превращается в серию неожиданных событий и выборов, заставляющих задуматься: где проходит граница между собой настоящим и тем, кем тебя делает мир?
С каждой новой главой ты глубже погружаешься в личные конфликты, эмоциональные диалоги и моральные развилки, определяющие судьбу героя. Игра не торопит — здесь важен каждый момент, каждая мысль. Придётся делать выборы, которые влияют не только на финал, но и на само восприятие пройденного пути. Отличный выбор для тех, кто ценит интроспективный сюжет и истории, которые держат на грани.
Полная версия
Скачать That Is All I Want (18+) v0.15 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.