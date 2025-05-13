Destined (18+) 1.0.0
История о любви, выборе и судьбе в эпохе, где правят дворцы и тайны
DESTINED — это визуальный роман с элементами путешествий во времени и романтики. Ты играешь за Адама Смита (имя можно изменить) — наследника миллиардера, который просыпается в 1817 году в теле своего предка. Каждый день ты знакомишься с новыми персонажами, учишься жить в другой эпохе, принимаешь решения — от того, как вести беседу за ужином, до судьбоносных выборов, способных изменить ход истории.
Игра предлагает систему нелинейного выбора с множеством ветвлений, глубокие диалоги, историческую атмосферу и визуальный стиль, вдохновлённый викторианской эпохой. Ты будешь развивать отношения, разгадывать тайны прошлого и выяснять, насколько твоя судьба действительно предопределена. Игра подойдёт как новичкам, так и опытным фанатам жанра — попробуй пройти её несколько раз, чтобы увидеть все развилки и финалы.
Полная версия
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.