Описание

DESTINED — это визуальный роман с элементами путешествий во времени и романтики. Ты играешь за Адама Смита (имя можно изменить) — наследника миллиардера, который просыпается в 1817 году в теле своего предка. Каждый день ты знакомишься с новыми персонажами, учишься жить в другой эпохе, принимаешь решения — от того, как вести беседу за ужином, до судьбоносных выборов, способных изменить ход истории.





Игра предлагает систему нелинейного выбора с множеством ветвлений, глубокие диалоги, историческую атмосферу и визуальный стиль, вдохновлённый викторианской эпохой. Ты будешь развивать отношения, разгадывать тайны прошлого и выяснять, насколько твоя судьба действительно предопределена. Игра подойдёт как новичкам, так и опытным фанатам жанра — попробуй пройти её несколько раз, чтобы увидеть все развилки и финалы.