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Destined (18+)

Destined (18+) 1.0.0

История о любви, выборе и судьбе в эпохе, где правят дворцы и тайны
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
81
Скриншоты
Описание

DESTINED — это визуальный роман с элементами путешествий во времени и романтики. Ты играешь за Адама Смита (имя можно изменить) — наследника миллиардера, который просыпается в 1817 году в теле своего предка. Каждый день ты знакомишься с новыми персонажами, учишься жить в другой эпохе, принимаешь решения — от того, как вести беседу за ужином, до судьбоносных выборов, способных изменить ход истории.


Игра предлагает систему нелинейного выбора с множеством ветвлений, глубокие диалоги, историческую атмосферу и визуальный стиль, вдохновлённый викторианской эпохой. Ты будешь развивать отношения, разгадывать тайны прошлого и выяснять, насколько твоя судьба действительно предопределена. Игра подойдёт как новичкам, так и опытным фанатам жанра — попробуй пройти её несколько раз, чтобы увидеть все развилки и финалы.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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