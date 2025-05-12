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The Big Step (18+)

The Big Step (18+) 0.1

История выбора, контроля и взросления в жизни одной студентки
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

The Big Step — это визуальный роман с элементами драмы, в котором ты играешь за студентку, оказавшуюся в сложной и тонкой ситуации. Жанр — нарративное приключение с акцентом на сюжет, диалоги и принятие решений. Каждые несколько минут ты выбираешь, как реагировать на события в колледже, дома и на работе, сталкиваясь с последствиями утечек личной информации. В центре — взросление, давление со стороны и попытки сохранить себя в запутанных обстоятельствах.


Игра предлагает разветвлённую систему выбора, где каждое действие влияет на развитие событий и отношение окружающих. Впереди — множество диалогов, развивающихся персонажей и эмоциональных развилок, где нет очевидных решений. Графика построена на детализированных рендерах, а повествование поднимает вопросы этики, доверия и самоопределения. Игра полностью завершена, доступна офлайн и идеально подойдёт тем, кто ищет вдумчивую и взрослую историю.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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