The Big Step (18+) 0.1
История выбора, контроля и взросления в жизни одной студентки
The Big Step — это визуальный роман с элементами драмы, в котором ты играешь за студентку, оказавшуюся в сложной и тонкой ситуации. Жанр — нарративное приключение с акцентом на сюжет, диалоги и принятие решений. Каждые несколько минут ты выбираешь, как реагировать на события в колледже, дома и на работе, сталкиваясь с последствиями утечек личной информации. В центре — взросление, давление со стороны и попытки сохранить себя в запутанных обстоятельствах.
Игра предлагает разветвлённую систему выбора, где каждое действие влияет на развитие событий и отношение окружающих. Впереди — множество диалогов, развивающихся персонажей и эмоциональных развилок, где нет очевидных решений. Графика построена на детализированных рендерах, а повествование поднимает вопросы этики, доверия и самоопределения. Игра полностью завершена, доступна офлайн и идеально подойдёт тем, кто ищет вдумчивую и взрослую историю.
Полная версия
Скачать The Big Step (18+) v0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.