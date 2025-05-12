Описание

The Big Step — это визуальный роман с элементами драмы, в котором ты играешь за студентку, оказавшуюся в сложной и тонкой ситуации. Жанр — нарративное приключение с акцентом на сюжет, диалоги и принятие решений. Каждые несколько минут ты выбираешь, как реагировать на события в колледже, дома и на работе, сталкиваясь с последствиями утечек личной информации. В центре — взросление, давление со стороны и попытки сохранить себя в запутанных обстоятельствах.





Игра предлагает разветвлённую систему выбора, где каждое действие влияет на развитие событий и отношение окружающих. Впереди — множество диалогов, развивающихся персонажей и эмоциональных развилок, где нет очевидных решений. Графика построена на детализированных рендерах, а повествование поднимает вопросы этики, доверия и самоопределения. Игра полностью завершена, доступна офлайн и идеально подойдёт тем, кто ищет вдумчивую и взрослую историю.