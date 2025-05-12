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Flesh and Fury (18+)

Flesh and Fury (18+) 1.0

Битвы, власть и выбор: история девушки на арене жестокого мира
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:36
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 308 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Flesh and Fury — это визуальный роман в антураже тёмного фэнтези, где ты играешь за девушку, попавшую в плен к жестокому тирану. Основная игровая петля строится вокруг общения, принятия решений и постепенного раскрытия мира через диалоги. Каждые несколько минут ты выбираешь, кому довериться, с кем сотрудничать и какой путь выбрать: подчиниться или искать путь к свободе. В этом мире мало простых ответов — но каждое решение может стать началом перемен.


Ты управляешь отношениями с персонажами, развиваешь свою репутацию и открываешь новые сцены и сюжетные ветви. Система выбора влияет на концовки, а песочничная структура даёт простор для переигрывания. Игра не требует постоянного подключения к интернету, доступна офлайн и полностью завершена — никакого ожидания новых обновлений. Попробуй пройти весь путь и выясни, кто ты в этом мире — пешка или игрок.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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