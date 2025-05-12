Описание

Flesh and Fury — это визуальный роман в антураже тёмного фэнтези, где ты играешь за девушку, попавшую в плен к жестокому тирану. Основная игровая петля строится вокруг общения, принятия решений и постепенного раскрытия мира через диалоги. Каждые несколько минут ты выбираешь, кому довериться, с кем сотрудничать и какой путь выбрать: подчиниться или искать путь к свободе. В этом мире мало простых ответов — но каждое решение может стать началом перемен.





Ты управляешь отношениями с персонажами, развиваешь свою репутацию и открываешь новые сцены и сюжетные ветви. Система выбора влияет на концовки, а песочничная структура даёт простор для переигрывания. Игра не требует постоянного подключения к интернету, доступна офлайн и полностью завершена — никакого ожидания новых обновлений. Попробуй пройти весь путь и выясни, кто ты в этом мире — пешка или игрок.