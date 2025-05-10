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Ours To Share (18+)

Ours To Share (18+) 0.12

История цифровой близости и откровенных решений в мессенджер-формате
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Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
68
Скриншоты
Описание

Ours To Share — визуальный роман для взрослых, выполненный в формате переписок и медиаобмена, где сюжет развивается через сообщения между главными героями. Повествование фокусируется на отношениях пары, которая решает выйти за рамки привычного и исследовать личные границы, пробуя что-то новое в своей связи.


Игровой процесс строится на чтении сообщений, принятии решений и просмотре медиа, влияющих на развитие событий. Формат мессенджера делает взаимодействие реалистичным, а эстетически оформленный интерфейс и внимание к деталям придают истории живость. Подходит тем, кто интересуется сюжетными экспериментами на темы доверия, экспериментов и взаимных желаний.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Ours To Share (18+) v0.12 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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