Ours To Share (18+) 0.12
История цифровой близости и откровенных решений в мессенджер-формате
Ours To Share — визуальный роман для взрослых, выполненный в формате переписок и медиаобмена, где сюжет развивается через сообщения между главными героями. Повествование фокусируется на отношениях пары, которая решает выйти за рамки привычного и исследовать личные границы, пробуя что-то новое в своей связи.
Игровой процесс строится на чтении сообщений, принятии решений и просмотре медиа, влияющих на развитие событий. Формат мессенджера делает взаимодействие реалистичным, а эстетически оформленный интерфейс и внимание к деталям придают истории живость. Подходит тем, кто интересуется сюжетными экспериментами на темы доверия, экспериментов и взаимных желаний.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.