Описание

Ours To Share — визуальный роман для взрослых, выполненный в формате переписок и медиаобмена, где сюжет развивается через сообщения между главными героями. Повествование фокусируется на отношениях пары, которая решает выйти за рамки привычного и исследовать личные границы, пробуя что-то новое в своей связи.





Игровой процесс строится на чтении сообщений, принятии решений и просмотре медиа, влияющих на развитие событий. Формат мессенджера делает взаимодействие реалистичным, а эстетически оформленный интерфейс и внимание к деталям придают истории живость. Подходит тем, кто интересуется сюжетными экспериментами на темы доверия, экспериментов и взаимных желаний.