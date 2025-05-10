Описание

Nighty Night — визуальный роман с элементами песочницы, в котором ты играешь за главного героя, вернувшегося в родной город после долгого отсутствия. Здесь всё кажется знакомым, но за прошедшее десятилетие многое изменилось — новые лица, старые чувства и неисполненные мечты снова выходят на первый план. Твоя задача — исследовать окрестности, общаться с жителями и понять, каким будет следующий этап твоей жизни.





Сюжет развивается в зависимости от твоих решений. Система выбора и нелинейность позволяют выстраивать уникальные отношения, открывать дополнительные сцены и влиять на ход событий. Множество локаций, разноплановые персонажи и атмосферная подача делают игру интересной для всех, кто любит неспешные истории о взрослении, воспоминаниях и новых возможностях.