Nighty Night (18+) 0.4.0
Вернись домой и заново открой для себя город, людей и самого себя
Nighty Night — визуальный роман с элементами песочницы, в котором ты играешь за главного героя, вернувшегося в родной город после долгого отсутствия. Здесь всё кажется знакомым, но за прошедшее десятилетие многое изменилось — новые лица, старые чувства и неисполненные мечты снова выходят на первый план. Твоя задача — исследовать окрестности, общаться с жителями и понять, каким будет следующий этап твоей жизни.
Сюжет развивается в зависимости от твоих решений. Система выбора и нелинейность позволяют выстраивать уникальные отношения, открывать дополнительные сцены и влиять на ход событий. Множество локаций, разноплановые персонажи и атмосферная подача делают игру интересной для всех, кто любит неспешные истории о взрослении, воспоминаниях и новых возможностях.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.