Tribal Tavern (18+) 1.0
Управляй таверной, обслуживай орков и заработай свободу
Tribal Tavern — это необычный симулятор управления таверной с элементами визуального романа. Ты оказываешься в плену у орков, но получаешь шанс выжить — если сможешь наладить работу их заведения. Готовь еду, обслуживай гостей, решай внутриигровые проблемы и каждую неделю отдавай часть прибыли, чтобы приблизиться к свободе. Каждое решение влияет на развитие истории, доход и отношения с персонажами.
Ты будешь улучшать таверну, прокачивать навыки, взаимодействовать с другими сотрудниками и мудро распоряжаться ресурсами. Умелое управление и социальные связи откроют новые сцены и помогут быстрее расплатиться с орками. Визуальный стиль, юмор и сюжет делают игру яркой и запоминающейся. Отличный выбор для тех, кто ищет сюжетную игру с менеджментом и элементами RPG.
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