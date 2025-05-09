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Tribal Tavern (18+)

Tribal Tavern (18+) 1.0

Управляй таверной, обслуживай орков и заработай свободу
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 222 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
Скриншоты
Описание

Tribal Tavern — это необычный симулятор управления таверной с элементами визуального романа. Ты оказываешься в плену у орков, но получаешь шанс выжить — если сможешь наладить работу их заведения. Готовь еду, обслуживай гостей, решай внутриигровые проблемы и каждую неделю отдавай часть прибыли, чтобы приблизиться к свободе. Каждое решение влияет на развитие истории, доход и отношения с персонажами.


Ты будешь улучшать таверну, прокачивать навыки, взаимодействовать с другими сотрудниками и мудро распоряжаться ресурсами. Умелое управление и социальные связи откроют новые сцены и помогут быстрее расплатиться с орками. Визуальный стиль, юмор и сюжет делают игру яркой и запоминающейся. Отличный выбор для тех, кто ищет сюжетную игру с менеджментом и элементами RPG.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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