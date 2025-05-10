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Saint or Sinner (18+)

Saint or Sinner (18+) 1.23.1

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Версия:
1.23.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 631 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 528
Скриншоты
Описание

Saint or Sinner - это захватывающий визуальный роман, который предлагает игрокам уникальный опыт выбора собственного пути и принятия решений, определяющих судьбу главного героя.


После смерти главный герой получает второй шанс и встречает двух загадочных девушек, которые предлагают свою помощь. Эти две девушки, Элиана и Рубина, представляют противоположные стороны медали - одна является ангелом, другая - дьяволицей. Каждая из них влияет на главного героя и пытается повлиять на его решения.


Игроку предстоит сделать выборы, которые определят путь главного героя - будет ли он следовать светлой стезей ангела или погрузится в мир тьмы и искушений, предложенный дьяволицей. Эти выборы будут иметь последствия и влиять на ход сюжета, формируя уникальную историю каждого игрока.


Информация о модах

Версия 1.23.1
Новый контент (по сравнению с предыдущей публичной версией 0.88):

Глава 3 — завершение истории (10 событий):
– Проникновение в Адскую тюрьму
– Поиск улик в клубе
– Визит во дворец Ада
– Встреча с Дексом и Букером
– Посещение гейзеров
– Встреча в клубе
– Проникновение в тюрьму
– Поиск ключей
– Освобождение Рубины из тюрьмы
– Финал главы 3

Новый контент для вайфу:
Анастасия:
– Добавлены звуки и эмоции в диалогах и сценах
– Много правок в диалогах
Рубина:
– Добавлены звуки при смене выражений лица
Вики:
– Домашние секс-сцены
– Правки диалогов
– Добавлены эмоциональные звуки

Сюжетное завершение Лизы и Элен:
– Финал сюжетной линии с множеством сцен
– Новые свидания и интеракции с Лизой (включая секс)
– Новые свидания и интеракции с Элен (включая секс)
– Универсальные секс-сцены с Лизой и Элен

Диана и Тина — завершение сюжетной линии сестёр (11 событий):
– Диана — Раскаяние, Откровение, Пляж, Письмо, Допрос
– Тина — Откровение, Библиотека, Письмо, Путаница
– Диана и Тина — Похороны, Разговор, Примирение, Новое начало

Новые вайфу:
Селена (призрак, 5 событий):
– Введение
– Кнут и пряник
– Цена победы
– Побег
– Освобождение

Май (художница, полная история — 10 событий):
– Введение
– Художественные свободы
– Птицы одного оперения
– Вдохновение
– Практика
– Притяжение
– Смешанные цвета
– Слияние
– Единство
– Творческий выход

Дополнительные интеракции, секс-сцены и свидания

Новые локации и карты:
– Адский клуб
– Адские гейзеры
– Дворец Ада
– Адский IT
– Дом Вики
– Анимации спрайтов в аду и ТЦ
– Множество NPC в аду и парке
– Взаимодействие с демонами и заключёнными
– Новая музыка: ад, клуб, парк

Новые функции и улучшения:
– Управление WASD
– Обновлён движок Pixi.js (лучше производительность)
– Повтор событий и сцен с вайфу (включая секс-сцены)
– Изменение текстового окна и шрифта

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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