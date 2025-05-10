Информация о модах

Версия 1.23.1

Новый контент (по сравнению с предыдущей публичной версией 0.88):

Глава 3 — завершение истории (10 событий):

– Проникновение в Адскую тюрьму

– Поиск улик в клубе

– Визит во дворец Ада

– Встреча с Дексом и Букером

– Посещение гейзеров

– Встреча в клубе

– Проникновение в тюрьму

– Поиск ключей

– Освобождение Рубины из тюрьмы

– Финал главы 3

Новый контент для вайфу:

Анастасия:

– Добавлены звуки и эмоции в диалогах и сценах

– Много правок в диалогах

Рубина:

– Добавлены звуки при смене выражений лица

Вики:

– Домашние секс-сцены

– Правки диалогов

– Добавлены эмоциональные звуки

Сюжетное завершение Лизы и Элен:

– Финал сюжетной линии с множеством сцен

– Новые свидания и интеракции с Лизой (включая секс)

– Новые свидания и интеракции с Элен (включая секс)

– Универсальные секс-сцены с Лизой и Элен

Диана и Тина — завершение сюжетной линии сестёр (11 событий):

– Диана — Раскаяние, Откровение, Пляж, Письмо, Допрос

– Тина — Откровение, Библиотека, Письмо, Путаница

– Диана и Тина — Похороны, Разговор, Примирение, Новое начало

Новые вайфу:

Селена (призрак, 5 событий):

– Введение

– Кнут и пряник

– Цена победы

– Побег

– Освобождение

Май (художница, полная история — 10 событий):

– Введение

– Художественные свободы

– Птицы одного оперения

– Вдохновение

– Практика

– Притяжение

– Смешанные цвета

– Слияние

– Единство

– Творческий выход

Дополнительные интеракции, секс-сцены и свидания

Новые локации и карты:

– Адский клуб

– Адские гейзеры

– Дворец Ада

– Адский IT

– Дом Вики

– Анимации спрайтов в аду и ТЦ

– Множество NPC в аду и парке

– Взаимодействие с демонами и заключёнными

– Новая музыка: ад, клуб, парк

Новые функции и улучшения:

– Управление WASD

– Обновлён движок Pixi.js (лучше производительность)

– Повтор событий и сцен с вайфу (включая секс-сцены)

– Изменение текстового окна и шрифта