Saint or Sinner (18+) 1.23.1
Saint or Sinner - это захватывающий визуальный роман, который предлагает игрокам уникальный опыт выбора собственного пути и принятия решений, определяющих судьбу главного героя.
После смерти главный герой получает второй шанс и встречает двух загадочных девушек, которые предлагают свою помощь. Эти две девушки, Элиана и Рубина, представляют противоположные стороны медали - одна является ангелом, другая - дьяволицей. Каждая из них влияет на главного героя и пытается повлиять на его решения.
Игроку предстоит сделать выборы, которые определят путь главного героя - будет ли он следовать светлой стезей ангела или погрузится в мир тьмы и искушений, предложенный дьяволицей. Эти выборы будут иметь последствия и влиять на ход сюжета, формируя уникальную историю каждого игрока.
Версия 1.23.1
Новый контент (по сравнению с предыдущей публичной версией 0.88):
Глава 3 — завершение истории (10 событий):
– Проникновение в Адскую тюрьму
– Поиск улик в клубе
– Визит во дворец Ада
– Встреча с Дексом и Букером
– Посещение гейзеров
– Встреча в клубе
– Проникновение в тюрьму
– Поиск ключей
– Освобождение Рубины из тюрьмы
– Финал главы 3
Новый контент для вайфу:
Анастасия:
– Добавлены звуки и эмоции в диалогах и сценах
– Много правок в диалогах
Рубина:
– Добавлены звуки при смене выражений лица
Вики:
– Домашние секс-сцены
– Правки диалогов
– Добавлены эмоциональные звуки
Сюжетное завершение Лизы и Элен:
– Финал сюжетной линии с множеством сцен
– Новые свидания и интеракции с Лизой (включая секс)
– Новые свидания и интеракции с Элен (включая секс)
– Универсальные секс-сцены с Лизой и Элен
Диана и Тина — завершение сюжетной линии сестёр (11 событий):
– Диана — Раскаяние, Откровение, Пляж, Письмо, Допрос
– Тина — Откровение, Библиотека, Письмо, Путаница
– Диана и Тина — Похороны, Разговор, Примирение, Новое начало
Новые вайфу:
Селена (призрак, 5 событий):
– Введение
– Кнут и пряник
– Цена победы
– Побег
– Освобождение
Май (художница, полная история — 10 событий):
– Введение
– Художественные свободы
– Птицы одного оперения
– Вдохновение
– Практика
– Притяжение
– Смешанные цвета
– Слияние
– Единство
– Творческий выход
Дополнительные интеракции, секс-сцены и свидания
Новые локации и карты:
– Адский клуб
– Адские гейзеры
– Дворец Ада
– Адский IT
– Дом Вики
– Анимации спрайтов в аду и ТЦ
– Множество NPC в аду и парке
– Взаимодействие с демонами и заключёнными
– Новая музыка: ад, клуб, парк
Новые функции и улучшения:
– Управление WASD
– Обновлён движок Pixi.js (лучше производительность)
– Повтор событий и сцен с вайфу (включая секс-сцены)
– Изменение текстового окна и шрифта
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.