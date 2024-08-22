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Redneck Reborn A College Redemption (18+)

Redneck Reborn A College Redemption (18+) 0.2

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 500 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
726

Redneck Reborn: College Redemption - это захватывающий визуальный роман, который берет игрока в путешествие полное приключений, юмора и эмоций. Главный герой, деревенщина по имени [Имя главного героя], отправляется в маленький городок, наполненный студентами, по работе своего отца. Однако, что начинается как простое задание, быстро превращается в увлекательное приключение, которое переворачивает его жизнь с ног на голову.


Попав в новую среду, [Имя главного героя] обнаруживает себя среди студентов и быстро погружается в жизнь колледжа. Он сталкивается с разнообразными персонажами, заводит новых друзей и, конечно же, влюбляется. Но в новом мире его деревенские способы и юмор часто приводят к непредсказуемым и забавным ситуациям.


В процессе игры игроку предстоит принимать решения, которые будут влиять на развитие сюжета и отношений с другими персонажами. Он сможет исследовать городок, участвовать в различных мероприятиях и помогать своим новым друзьям решать их проблемы.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Redneck Reborn A College Redemption (18+) 0.2 взлом

Скачать Redneck Reborn A College Redemption (18+)
500 Мб
Ссылка 2
500 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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