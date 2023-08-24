Vacation Comes with a Cost (18+) - это проект, созданный для игроков, достигших возраста восемнадцати лет и старше. Игра представляет собой комбинацию откровенных сцен и напряженного сюжета. Главному герою судьба предоставляет неожиданную возможность провести отпуск на уединенном острове. С некоторыми сомнениями он соглашается на это приглашение и встречает на острове других участников, которые также были приглашены.





Однако счастливое начало быстро находит коррекцию, когда становится ясно, что отпуск на острове не такой, каким казался изначально. Участникам придется столкнуться с опасностями и сложными условиями выживания. Они становятся добычей для охотников и должны найти способы выжить, справляться с опасностями и найти путь к спасению.





"Vacation Comes with a Cost (18+)" обещает игрокам захватывающий и напряженный опыт, полный неожиданных поворотов сюжета и интересных вызовов. Эта игра ориентирована на взрослую аудиторию и обещает предоставить игрокам непредсказуемую и захватывающую историю.