Описание

Sophia’s Spa – это захватывающая история о Софии, которая начала свою карьеру в небольшом местном массажном салоне в молодости. После ухода на пенсию предыдущей хозяйки, София решает взять на себя управление салоном и продолжить ее работу. С течением времени у нее появляется уникальная возможность приобрести заброшенную городскую баню за небольшие деньги и преобразовать ее в современный спа- и оздоровительный центр.





София решает назвать свой новый проект "Софийским спа", чтобы сохранить связь с началом своей карьеры, однако она также сохраняет старое название "массажный салон" как памятное напоминание. В игре вы сможете взять на себя роль Софии и вместе с ней строить и развивать свой спа-центр. Вам предстоит преодолевать трудности, привлекать клиентов, улучшать услуги и создавать уникальные программы для релаксации и оздоровления. "Sophia’s Spa" позволит вам погрузиться в увлекательный процесс управления бизнесом и создания уютного и расслабляющего места для своих клиентов.