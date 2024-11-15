Описание

Pau Your Virtual Pet предлагает вам принять вызов и стать опекуном гуманоидного инопланетного питомца. Этот необычный друг потребует вашего внимания, заботы и смекалки, чтобы оставаться довольным и здоровым.





Играйте, кормите, ухаживайте и обучайте своего питомца, наблюдая, как он растёт и меняется под вашим присмотром. Pau Your Virtual Pet — это увлекательный опыт, который проверит вашу заботливость и ответственность, предлагая уникальный способ завести необычного друга!