Описание

Workin Out — это трогательная визуальная новелла о неожиданной встрече, которая перерастает в романтическую историю. Роланд, владелец сети спортзалов, случайно знакомится с Гвендолин, одной из посетительниц. Эта короткая, но насыщенная история охватывает их первую встречу, приятный ужин и романтический вечер, постепенно раскрывая их чувства друг к другу.





Игра ориентирована исключительно на сюжет, без сложных выборов или систем выносливости, позволяя вам просто насладиться повествованием. Workin Out — это история, которая показывает, как одно простое событие может изменить жизни двух людей, объединив их в красивом и искреннем романе.