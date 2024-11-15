Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 10:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
342
Описание
Workin Out — это трогательная визуальная новелла о неожиданной встрече, которая перерастает в романтическую историю. Роланд, владелец сети спортзалов, случайно знакомится с Гвендолин, одной из посетительниц. Эта короткая, но насыщенная история охватывает их первую встречу, приятный ужин и романтический вечер, постепенно раскрывая их чувства друг к другу.
Игра ориентирована исключительно на сюжет, без сложных выборов или систем выносливости, позволяя вам просто насладиться повествованием. Workin Out — это история, которая показывает, как одно простое событие может изменить жизни двух людей, объединив их в красивом и искреннем романе.
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