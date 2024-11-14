Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 11:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
582
Описание
Lovephobia — это атмосферный визуальный роман в жанре Slice of life, который рассказывает историю главного героя, возвращающегося домой после годичного приключения по программе Work and Travel. Вас ждёт трогательное путешествие, где мир оказывается удивительно маленьким, а судьбы людей сплетаются самым неожиданным образом.
Наблюдайте за тем, как герой вновь налаживает отношения со старыми друзьями, открывает новые знакомства и раскрывает тайны, скрытые в повседневной жизни. Lovephobia предлагает глубокую и душевную историю, исследующую темы дружбы, любви и важности каждой встречи. Ваши решения будут определять, насколько близки окажутся связанные судьбы в этом уютном и трогательном приключении.
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