Описание

Lovephobia — это атмосферный визуальный роман в жанре Slice of life, который рассказывает историю главного героя, возвращающегося домой после годичного приключения по программе Work and Travel. Вас ждёт трогательное путешествие, где мир оказывается удивительно маленьким, а судьбы людей сплетаются самым неожиданным образом.





Наблюдайте за тем, как герой вновь налаживает отношения со старыми друзьями, открывает новые знакомства и раскрывает тайны, скрытые в повседневной жизни. Lovephobia предлагает глубокую и душевную историю, исследующую темы дружбы, любви и важности каждой встречи. Ваши решения будут определять, насколько близки окажутся связанные судьбы в этом уютном и трогательном приключении.