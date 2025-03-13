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Altered Bloodlines (18+)

Altered Bloodlines (18+) 0.2

Погрузитесь в мир опасных тайн и личных испытаний
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
139
Скриншоты
Описание

В Altered Bloodlines вы играете за 37-летнего агента ФБР из Бостона, который только что спас шесть похищенных молодых женщин вместе с партнером Сарой и двумя детективами BPD. Однако это лишь начало сложного пути, где каждая разгаданная тайна ведет вас всё глубже в запутанную сеть заговоров и теневого преступного предприятия, когда мифы и легенды становятся реальностью. Вам придется полагаться как на старых, так и на новых друзей, чтобы раскрыть правду и защитить близких вам людей от надвигающейся угрозы.


Погружаясь в эту историю, вы также столкнетесь с личными испытаниями: зарождающиеся отношения с прекрасной Люци подвергнутся проверке, и лишь ваши решения определят, сможете ли вы сохранить любовь и безопасность тех, кто вам дорог. Altered Bloodlines – это история о мужестве, предательстве и самоотверженности, где каждое ваше действие имеет решающее значение и ведет к тому, чтобы в итоге стать истинным защитником справедливости в мире, полном опасностей.


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Скачать Altered Bloodlines (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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