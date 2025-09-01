Описание

В The Silver Lining действие разворачивается в вымышленной Америке 1940-х годов, где молодая девушка-беженка и её семья вынуждены спасаться от ужасов великой войны. Попав в чужую страну, они оказываются втянутыми в паутину политических интриг и социальных испытаний, пытаясь свести концы с концами в условиях, где каждое решение может стать судьбоносным. Игра приглашает вас окунуться в атмосферу прошлого, наполненного опасностями и неразрешёнными конфликтами, где надежда и отчаяние идут рука об руку.





Любовь и разбитое сердце – неотъемлемая часть этого путешествия, и The Silver Lining гарантирует, что ваш финал будет наполнен эмоциями: будь то сладкий, горький или горько-сладкий. Ваш выбор определит, как сложится судьба главной героини и её близких, превращая каждое принятое решение в шаг к новому началу или окончательному прощанию с прошлым. Откройте для себя историю, где каждое мгновение наполнено борьбой, любовью и неугасимой искрой надежды.