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The Silver Lining (18+)

The Silver Lining (18+) 0.8c

Погрузитесь в эпоху интриг и надежды
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Версия:
0.8c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 358 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
146
Скриншоты
Описание

В The Silver Lining действие разворачивается в вымышленной Америке 1940-х годов, где молодая девушка-беженка и её семья вынуждены спасаться от ужасов великой войны. Попав в чужую страну, они оказываются втянутыми в паутину политических интриг и социальных испытаний, пытаясь свести концы с концами в условиях, где каждое решение может стать судьбоносным. Игра приглашает вас окунуться в атмосферу прошлого, наполненного опасностями и неразрешёнными конфликтами, где надежда и отчаяние идут рука об руку.


Любовь и разбитое сердце – неотъемлемая часть этого путешествия, и The Silver Lining гарантирует, что ваш финал будет наполнен эмоциями: будь то сладкий, горький или горько-сладкий. Ваш выбор определит, как сложится судьба главной героини и её близких, превращая каждое принятое решение в шаг к новому началу или окончательному прощанию с прошлым. Откройте для себя историю, где каждое мгновение наполнено борьбой, любовью и неугасимой искрой надежды.


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Скачать The Silver Lining (18+) 358 Мб Ссылка 2 358 Мб
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