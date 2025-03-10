Описание

Welcome to Port Haven (18+) – визуальный роман с привлекательной графикой, созданной нейросетью, который подарит вам богатый выбор сюжетных поворотов и неожиданных событий. В игре вы следите за жизнью главного героя, который вместе со своей давней подругой по студенческой жизни решает начать новую главу, переезжая в стремительно развивающийся прибрежный мегаполис. Здесь, в этом динамичном городе, всегда требуются специалисты, поэтому судьба сводит их на стажировку в перспективной фирме, где каждая минута наполнена новыми вызовами и возможностями.





Ваша задача – принимать решения, которые повлияют на дальнейшее развитие их жизни, раскрывая различные аспекты отношений, амбиций и мечтаний. Port Haven (18+) предлагает глубокую систему выбора, позволяющую формировать уникальный путь главных героев, а каждое принятое решение открывает перед вами новые сюжетные линии и непредсказуемые последствия. Откройте для себя этот захватывающий мир, где каждый выбор может стать решающим для будущего героев!