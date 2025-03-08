Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 549 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Описание
Aunt’s Secret Desires - В игре «Тайные желания тети» вы играете за 18-летнего юношу, который переезжает к своей тете, ожидая тихой и спокойной новой жизни. Однако с течением дней ваши взаимодействия с ней начинают меняться. То, что начинается как простые разговоры, вскоре приобретает более игривую и дразнящую динамику, приводя к моментам неожиданного напряжения и юмора. По мере того, как вы обустраиваетесь, границы ваших отношений подвергаются испытанию, заставляя вас ориентироваться в ситуации, которая совсем не является обычной.
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