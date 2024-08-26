Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 516
Описание
Lost Daughter — это линейный визуальный роман, сосредоточенный на семейных отношениях и развитии сюжета с участием трех уникальных персонажей, каждый из которых привносит свои интересные истории. Вы играете за мужчину, который неожиданно узнает о существовании дочери. Когда бабушка сообщает ему об отцовстве и просит помочь девушке адаптироваться к взрослой жизни, герой оказывается перед сложным выбором.
В процессе игры вас ждут яркие события и разнообразные сюжетные линии. Взаимодействуя с дочерью и второстепенными персонажами, игроки смогут глубже погрузиться в эмоциональные аспекты взаимоотношений, понять их мотивации и решить, какую роль герой будет играть в их судьбах.
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