Описание

Lost Daughter — это линейный визуальный роман, сосредоточенный на семейных отношениях и развитии сюжета с участием трех уникальных персонажей, каждый из которых привносит свои интересные истории. Вы играете за мужчину, который неожиданно узнает о существовании дочери. Когда бабушка сообщает ему об отцовстве и просит помочь девушке адаптироваться к взрослой жизни, герой оказывается перед сложным выбором.





В процессе игры вас ждут яркие события и разнообразные сюжетные линии. Взаимодействуя с дочерью и второстепенными персонажами, игроки смогут глубже погрузиться в эмоциональные аспекты взаимоотношений, понять их мотивации и решить, какую роль герой будет играть в их судьбах.